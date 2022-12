Iniciada Operação Verão 2022-2023

Teve início no sábado (17), em Capão da Canoa, a 53ª edição da Operação RS Verão Total. A Operação irá reforçar, durante todo a temporada de Verão, os serviços e a atuação das forças de segurança do Estado no Litoral, na Costa Doce e na Serra gaúcha, além das regiões de fronteira e nas cidades com águas internas.

A abertura oficial contou com a presença do governador Ranolfo Vieira Júnior, do governador eleito Eduardo Leite e do deputado estadual e vice-governador eleito Gabriel Souza, além de outras autoridades civis e militares. Durante o evento, Ranolfo também anunciou que o edital para a construção do viaduto da Estrada do Mar com a ERS-407, assim como o da duplicação da rodovia entre Capão da Canoa e Xangri-lá, serão lançados ainda neste ano.

Até março de 2023, 37 órgãos e entidades do Estado vão atuar de forma integrada, em parceria com prefeituras, para garantir a ampliação dos serviços nas cidades que costumam receber grande número de visitantes na alta temporada. Os municípios terão presença reforçada de guarda-vidas, policiamento, operações de trânsito – como a Balada Segura –, ações de acessibilidade – a exemplo do Rede Praia Acessível –, monitoramento da qualidade das águas, por meio do Balneabilidade da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), além de investimentos na rede de saúde e em infraestrutura viária.

A segurança pública será a área mais reforçada, com 5.398 agentes de segurança atuando na operação – entre Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Brigada Militar (BM), Polícia Civil (PC), Instituto-Geral de Perícias (IGP) e Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

BOMBEIROS – A Operação vai contar com 1.004 guarda-vidas, sendo 590 militares e 414 guarda-vidas civis temporários. A partir de sábado (17), 544 guarda-vidas do CBM já começaram a atuar nas guaritas. Outros 46, cedidos pela Brigada Militar, vão se somar à operação nos próximos dias.

A partir de 24 de dezembro, serão agregados ao efetivo mais 274 guarda-vidas civis e, em janeiro, outros 140. Os agentes vão garantir a segurança dos banhistas, inicialmente em 214 guaritas. Ao longo da operação, a estimativa é que 272 postos de salvamento estejam ativados. Além disso, 91 bombeiros militares estarão operando em combate a incêndio, atendimento pré-hospitalar e em segurança contra incêndios. Eles vão se somar aos 397 que fazem parte do efetivo orgânico.

O CBM vai utilizar ainda 56 viaturas leves, nove pesadas e 12 motos aquáticas, ampliando a cobertura de vigilância além do habitual serviço integrado com as aeronaves do Batalhão de Aviação da Brigada Militar (BAv-BM).

Operação Verão 2022-23 irá contar com mais de mil guarda-vidas, os quais irão atuar em todo Estado.

BRIGADA MILITAR – Entre as ações, a BM terá a participação dos policiais instrutores do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), que desenvolve atividades de prevenção ao uso de drogas e a promoção da qualidade de vida. As atividades ocorrem nas duas Bases Móveis Comunitárias instaladas nas orlas de Capão da Canoa e Tramandaí.Os micro-ônibus da BM farão a distribuição de pulseiras de identificação para crianças e servirão como ponto de encontro e acolhimento a pessoas que se perderam de amigos e familiares.Já o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) estará nas praias com a Escolinha de Trânsito itinerante, que atenderá todo litoral, acolhendo uma média de 100 crianças por dia, ensinando a gurizada de forma lúdica os cuidados com o trânsito.

Além dos efetivos orgânicos do Comando Regional de Policiamento Ostensivo (CRPO) do Litoral, do CRPO do Sul, do Comando Ambiental (CABM) e do CRBM, que totalizam 1.418 militares, a Brigada vai suplementar a atuação com o efetivo do interior e da capital, reforçando com outros 1.080 brigadianos. No total, serão 2.498 policiais militares e 675 viaturas ao longo de todo o período da Operação RS Verão Total.

Cerca de 2,5 mil agentes da BM irão atuar durante a Operação Verão 2022-2023.

POLÍCIA CIVIL – Na Polícia Civil, além dos 312 policiais que compõem o efetivo das regiões, 948 servidores entre delegados e agentes foram destacados para reforçar a atuação no Litoral Norte, Litoral Sul, Costa Doce, Serra e municípios fronteiriços do RS, utilizando ao todo 135 viaturas. Os policiais civis também irão realizar uma série de atividades educativas, de promoção à saúde e à qualidade de vida dos veranistas durante o período da operação. Serão organizadas rústica infantil, circuito de palestras com equipe multidisciplinar do projeto Papo de Responsa e oficinas de educação para o trânsito, com minibuggys da Polícia Civil, entre outras programações.

Mais de mil agentes da PC irão atuar durante a Operação Verão 2022-2023.

IGP – O Instituto-Geral de Perícias (IGP) também vai qualificar os serviços no Litoral com médico-legistas, técnicos em perícia, peritos criminais, papiloscopista e fotógrafos, num acréscimo de 84 servidores ao efetivo local de 26 profissionais, empregando sete viaturas, para atender em locais de crimes e perícia em veículos. Os postos de identificação estarão reforçados para agilizar a confecção de carteiras de identidade.

DETRAN –Para as ações preventivas de trânsito, o Detran destacou 22 servidores e seis viaturas que irão ampliar a atuação no Litoral. Serão promovidas blitze nas noites e madrugadas de terça a domingo, até o fim da operação.Haverá ainda 16 servidores do Departamento de Comando e Controle Integrado (DCCI) da Secretaria da Segurança Pública (SSP) nas atividades de videomonitoramento e em ações específicas, como Operação Desmanche e Operação Fios e Cabos.

SAÚDE – A Secretaria Estadual da Saúde (SES) irá transferir recursos financeiros aos Fundos Municipais de Saúde e Hospitais dos litorais norte e sul. No total, serão investidos R$ 2,5 milhões para melhorias na rede de atendimento. Desse total, R$ 590 mil vão ser repassados para municípios que contam com praia de mar ou de água doce, fortalecendo 12 prontos atendimentos que atuam 24 horas. Haverá ainda verba de R$ 1,2 milhão para ampliar e qualificar o atendimento de urgência e emergência, além de R$ 730 mil para os municípios-sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) – telefone 192.

A pasta atuará em cooperação com gestores municipais para vigilância e controle do Aedes Aegypti. Serão difundidas informações sobre os cuidados necessários no combate a criadouros do mosquito transmissor da doença. Além disso, haverá mutirões de limpeza, visando o recolhimento e eliminação de depósitos que possam acumular água.

ACESSIBILIDADE – O RS Verão Total também abrangerá ações voltadas para pessoas com deficiência física e idosos com mobilidade reduzida. A Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e com Altas Habilidades (Faders), vinculada à Secretaria da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social (Sicdhas), desenvolve o projeto Rede Praia Acessível. A iniciativa pretende oferecer a esses grupos uma alternativa de lazer nas praias e balneários do estado, utilizando cadeiras anfíbias.

A Faders firma convênios com as prefeituras, que permitem o empréstimo dos equipamentos, e fará a entrega de 50 cadeiras anfíbias para os municípios conveniados, na abertura oficial da operação. Na ocasião, haverá simbolicamente o primeiro banho de mar assistido da temporada.

MEIO AMBIENTE – A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) seguirá com ações contínuas do verão, com adequações nos sistemas e melhorias estruturais, assim como a manutenção dos chuveirinhos distribuídos pelas praias.A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) lançou projeto que prevê a destinação correta de embalagens de vidro. Serão instalados pontos de entrega voluntária nas praias de Torres, Imbé, Tramandaí, Pinhal, Cidreira, Arroio do Sal e Atlântida Sul.

O projeto Balneabilidade, que monitora a qualidade das águas em 90 pontos em 43 municípios gaúchos, terá uma nova temporada. Os banhistas devem ficar atentos aos avisos de local próprio ou impróprio que estarão em destaque nas placas informativas fixadas em cada um dos pontos de coleta. As informações também podem ser acessadas pelo webaplicativo balneabilidade.rs.gov.br. Os dados serão atualizados sempre às sextas-feiras, no site e nas redes sociais da Fepam.

ESTRADAS – Durante a Operação RS Verão Total, serão realizadas intervenções nas rodovias que levam às praias do Litoral Norte, como a ERS-389 (Estrada do Mar) e a ERS-030 (Osório–Tramandaí). A manutenção das pistas será conduzida pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).No Litoral Sul haverá melhorias na sinalização vertical e operação tapa-buracos na ERS-699, em Barra do Chuí. A manutenção do pavimento também deve ocorrer na ERS-833, na praia de Hermenegildo. Demais estradas, como a ERS-734, que leva ao Cassino, terão o estado de conservação monitorado.Além disso, a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) também irá reforçar suas equipes para acelerar o atendimento nas praças de pedágio.

O Daer está organizando blitze nas estradas com maior volume de tráfego na temporada. O objetivo será verificar se os veículos de transporte regular, assim como os de fretamento e turismo, estão realizando os deslocamentos de forma segura e com os documentos previstos legalmente. A fiscalização deverá ocorrer especialmente em finais de semana com eventos como Planeta Atlântida, Carnaval e Festa de Iemanjá. Além disso, houve a liberação para 300 horários em cem linhas de transporte, considerando os serviços temporários e os concedidos, que terão horários extras até 12 de março de 2023.

EMPREGO E RENDA – O Sine Móvel estará no Litoral para auxiliar quem procura uma vaga de emprego no verão. A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), órgão vinculado à Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, oferece serviços de intermediação de mão de obra, orientações sobre seguro-desemprego e carteira de trabalho digital, assim como renovação e teste de habilidade para obtenção da Carteira de Artesão.Os atendimentos serão prestados sempre das 10h às 16h e podem atender simultaneamente duas pessoas. As estruturas contam com rampas de acessibilidade e passarão por 13 municípios, incluindo Osório, no dia 06/01 de 2023.

FISCALIZAÇÃO – No veraneio, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) atuará na fiscalização de estabelecimentos, buscando evitar que cheguem aos consumidores produtos de origem animal sem condições de consumo. Barreiras fixas e volantes vão abranger os municípios de Quintão a Torres.Estão previstas 28 atividades de fiscalização que terão o apoio das forças de segurança, com agentes da Brigada Militar. As equipes do Departamento de Defesa Vegetal (DDV) da secretaria estarão de prontidão para monitoramento de pragas.

ATENDIMENTO – O Procon levará sua unidade móvel para municípios do Litoral e da Costa Doce. Serão distribuídos materiais informativos, bem como será realizada orientação e conscientização de direitos e deveres dos consumidores. Eventuais dúvidas acerca do Código de Defesa do Consumidor também poderão ser esclarecidas.A unidade móvel registrará reclamações sobre demandas do consumidor. Para isso, é necessário levar comprovante de endereço, documento de identidade, tentativas de contato com o fornecedor (número de protocolo, por exemplo) e documentos referentes ao produto ou serviço com problema.

ESPORTE E LAZER – A Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) esteve presente na abertura do evento em Capão da Canoa com o projeto Esporte e Lazer em Movimento. Uma unidade móvel da SEL disponibiliza diversas atividades de lazer, recreação e esporte para jovens, crianças e idosos. O projeto itinerante participa de diversos eventos pelo Estado.

Fotos: BM