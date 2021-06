Os municípios do Litoral Norte gaúcho já receberam aproximadamente 216,8 mil doses da vacina. Desse total, 189.536 foram aplicadas, sendo 133.710 referentes a primeira dose e 55.826 referentes à segunda dose. Em Osório, já foram aplicadas até sexta-feira (28/05), 23.285 vacinas, sendo 15.894 da 1a e 7.391 da segunda dose. Até agora foram vacinados 8.646 idosos (sendo 5.290 com a 2a dose), 4.044 pessoas com comorbidades, 2.117 profissionais de saúde (sendo 1.851 com a segundadose), 420 profissionais de segurança, 391 quilombolas, 147 idosos moradores de asilos e pessoas com deficiência (sendo 140 com a 2a dose), 98 acamados (sendo 81 com a segunda dose) e 31 indígenas (sendo 29 com a 2a dose).

VACINAÇÃO PARA PROFESSORES

Após a divulgação da nota técnica emitida pelo Ministério da Saúde (MS) com orientações sobre a continuidade da vacinação contra a Covid-19, o governo do Estado anunciou na última sexta-feira (28/05), a inclusão dos trabalhadores da educação de todo o Rio Grande do Sul no grupo prioritário para vacinação contra o novo coronavírus. No RS, há aproximadamente 217 mil pessoas neste público, dos quais, segundo levantamento da Secretaria da Saúde (SES), cerca de 20 mil já foram imunizados por iniciativa dos municípios, incluindo algumas cidades do Litoral Norte.

Nesta segunda-feira (31/05), foi iniciada a vacinação para professores e funcionários da Educação Básica. A vacinação ocorre das 8h e 30min até às 16h e 30min, nos postos de saúde de Aguapés, Albatroz, Atlântida Sul, Caravágio, Centro, Glória, Laranjeiras e Primavera. É válido ressaltar que para se vacinar é necessário trabalhar em Osório e apresentar um comprovante de atividade na área da educação.

Já a vacinação para pessoas com comorbidades segue sendo realizada nessa sexta-feira. Podem se vacinar pessoas com comorbidades com 18 anos ou mais; pessoas com Síndrome de Down; pessoas com doenças renais que fazem tratamento por diálise; e pessoas com deficiência permanente cadastradas no programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC). A aplicação ocorre na parte da manhã das 8h e 30min às 12h nos postos de saúde Aguapés, Albatroz, Atlântida Sul, Caravágio, Laranjeiras e Primavera, além do Posto Central. É necessário levar um documento com foto, comprovante de residência e um comprovante da comorbidade, como por exemplo, um laudo ou receita médica.

A Secretaria Municipal de Saúde segue agendando a vacinação. O cadastro para agendar a vacina deve ser feito por meio do Whatsapp: (51) 99929-6354 ou pelo site: (www.saude.osorio.rs.gov.br/covid). A Secretaria pede que todos façam o cadastro para agilizar o atendimento no momento da vacinação. Com a chegada de novas doses, novos grupos devem começar a ser vacinados a partir dos próximos dias. Vale ressaltar que a vacinação está sendo realizada de acordo com a quantidade de vacinas que chegam ao município, respeitando sempre os grupos prioritários.

VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE

Iniciada no dia 12 de abril, a vacinação contra a gripe segue sendo realizada. Podem se vacinar pessoas com 60 anos ou mais, professores, crianças com seis meses e menores de seis anos de idade, gestantes, mulheres que deram a luz em até 45 dias e profissionais de saúde. Vale ressaltar que é preciso haver um espaço de no mínimo 14 dias entre a vacina da Covid e a da gripe. A vacinação para esse grupo segue até a próxima terça-feira (8). A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 13h e 30min às 16h e 30min, nos postos de saúde Aguapés, Albatroz, Atlântida Sul, Caravágio, Laranjeiras e Primavera, além do Posto Central. É necessário levar a carteira de vacinas e um documento com foto.

Foto: Mário Tama