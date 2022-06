Inscrição para concorrer a vaga de estagiário no MP segue até quarta

OSÓRIO – O Ministério Público do Estado (MP-RS) anunciou a realização de um novo Processo Seletivo, que tem por objetivo a contratação de estagiário de nível superior do curso de pós-graduação de direito. De acordo com o edital, será preenchida uma vaga na 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Osório, além da formação de cadastro reserva. Para concorrer, é necessário que os candidatos possuam idade mínima de 16 anos e estejam devidamente matriculados no curso de pós-graduação vinculado às seguintes áreas de conhecimento: direito penal, direito processual penal e criminologia.

Ao ser contratado, o estagiário deverá atuar em regime de 30 horas semanais, referente à bolsa-auxílio ressarcida no valor de R$ 9,62 por hora efetivamente comprovada, acrescido de auxílio-alimentação, à razão de R$ 11,00, além de auxílio-transporte no valor de R$ 9,60, ambos por dia de efetivo exercício de estágio, a serem pagos juntamente com a bolsa-auxílio do período.

Para participar os interessados devem se inscrever até quarta-feira (15), na sede das Promotorias de Justiça de Osório, localizada na Avenida Jorge Dariva, 1.196, no Centro, no horário das 9h às 12h e das 13h às 18h.

Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados por meio da análise de currículo, de acordo com os critérios de pontuação estabelecidos no edital. Haverá também a realização de entrevista, prevista para ser realizada no dia 21 de junho, a partir das 10h, nas dependências da Promotoria de Justiça de Osório.

O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de três meses, contado da homologação do resultado final.

Foto: Divulgação

