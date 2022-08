Inscrições para Bazar seguem até a próxima segunda-feira

OSÓRIO – Os artesãos e pequenos comerciantes que pretendem participar da próxima edição do Bazar É Daqui Tem Valor têm até a próxima segunda-feira (22), para se inscreverem. O evento realizado pela prefeitura, por meio do Gabinete da Primeira-Dama e da Assessoria da Secretaria Municipal de Cultura, tem o objetivo de valorizar o pequeno e médio empreendedor, fomentando a economia local. Para se inscrever, acesse o link disponível na Página da Prefeitura no Facebook.

FOTO: Divulgação

