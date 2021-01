Interessados em participar da primeira seleção de bolsistas do Programa Universidade Para Todos (Prouni) tem até as 23h e 59min dessa sexta-feira (15) para realizarem a inscrição. Segundo o Ministério da Educação (MEC), as instituições particulares de ensino superior que participam do programa vão oferecer 162.022 bolsas de estudo, sendo 76.855 integrais e 85.167 parciais, com 50% de desconto sobre o valor do curso.

No RS vão ser ofertadas 10.525 vagas, sendo 5.272 integrais e outras 5.253 parciais. A relação das instituições e dos cursos disponíveis pode ser consultada na página do programa na internet (www.prounialuno.mec.gov.br). Também é possível pesquisar as opções ofertadas por cidades e por tipo de bolsa (integral e parcial), modalidade (presencial e a distância).

Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar que sua renda familiar bruta mensal não excede a um salário mínimo e meio (R$ 1.650,00) por pessoa. Para as bolsas parciais, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa (R$ 3.300,00). O candidato também precisa ter feito a edição mais recente do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média das notas e não ter tirado nota zero na redação. Além disso, o interessado deve ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em escola da rede privada, desde que na condição de bolsista integral da respectiva instituição. Professores da rede pública de ensino também podem disputar uma bolsa – e, nesse caso, não se aplica o limite de renda exigido dos demais candidatos.

Como o resultado do Enem de 2020 só será divulgado após o término do processo seletivo, neste semestre, excepcionalmente, os interessados serão selecionados de acordo com as notas do Enem de 2019. O resultado da primeira chamada do Prouni será divulgado no dia 19 de janeiro. O Prouni oferece mais duas oportunidades para os candidatos concorrerem às bolsas de estudo, que são a segunda chamada e a lista de espera. O cronograma completo também pode ser consultado na página do programa (www.prouniportal.mec.gov.br).

Foto: Divulgação