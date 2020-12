O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) segue com vagas abertas para os cursos técnicos de Educação a Distância (EaD). Ao todo, são 12 cursos nas áreas de Comércio, Design, Gestão, Informática, Meio Ambiente, Segurança e Turismo. As matrículas seguem até a próxima segunda-feira (21) e podem ser realizadas pelo endereço eletrônico: www.ead.senac.br/cursos-tecnicos.

Mais informações sobre as capacitações, o conteúdo programático dos cursos e a metodologia de ensino, entre outras coisas, também estão disponíveis no site da Senac ou pelo telefone: (51) 4002-6030. Os cursos técnicos com vagas disponíveis no modo EaD são: Administração, Design de Interiores, Informática para Internet, Logística, Meio Ambiente, Programação de Jogos Digitais, Qualidade, Recursos Humanos, Secretariado, Segurança do Trabalho, Guia de Turismo e Transações Imobiliárias.

Foto: Divulgação

