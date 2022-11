Inscrições para guarda-vidas civil temporário vão até esta sexta-feira

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBM-RS) lançou os editais do processo seletivo para capacitação de até 40 vagas para guarda-vidas civil temporário e 400 vagas para agentes já capacitados nas Operações Verão Total de 2020/2021 e/ou 2021/2022. Os guarda-vidas civis temporários devem executar funções relacionadas à atividade de salvamento aquático, sob supervisão e comando do CBM-RS, ao qual os contratados estarão, administrativa e operacionalmente, subordinados. Os profissionais atuarão nos meses de novembro de 2022 a abril de 2023, período que poderá ser reduzido conforme as necessidades do Corpo de Bombeiros.

As inscrições para o processo seletivo serão realizadas até o dia 04/11 e devem ser feitas em: inscricao.cbm.rs.gov.br/gvct. Já o edital do processo está disponível no site do governo do Estado (www.estado.rs.gov.br). No momento da inscrição, o candidato fará a opção da habilidade desejada (águas de mar ou águas internas). Vale ressaltar que a opção entre Litoral Sul e Litoral Norte não poderá ser alterada após homologados os recursos de inscrição. Além disso, o guarda-vidas não poderá atuar em região diversa da escolhida.

Durante a realização da capacitação técnica de guarda-vidas, o candidato receberá, mensalmente, remuneração de R$ 2.120,00 (dois mil cento e vinte reais), proporcional ao número de dias do curso. Após a contratação, o guarda-vidas civil temporário terá remuneração mensal do mesmo valor, com acréscimo de 100% a título de risco de vida, totalizando R$ 4.240,00 (quatro mil duzentos e quarenta reais), além de 30 vales-refeição e auxílio-transporte.

Foto: Divulgação