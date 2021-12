No próximo domingo (5), a cidade de Osório recebe a 2ª edição do Mountain Bike Sesc. A prova de 39,5 quilômetros vai ser disputada nos naipes Masculino e Feminino sendo as categorias divididas por idade. Os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados com troféus, e os primeiros 200 atletas que concluírem a prova receberão medalhas de participação.

As inscrições podem ser feitas até quarta-feira (01/12), no site: www.sesc-rs.com.br/esporte/ciclismo. O valor é de 80 reais para pessoas com cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços ou Empresários e R$ 90,00 para o público em geral.

As largadas ocorrerão a partir das 7h, no Estacionamento da Juvesa Fiat, localizado no quilômetro 97 da BR-101, no 987. Já a retirada dos kits, que contém número de identificação, camiseta do evento e camiseta de ciclismo e seguro hospitalar e de vida, deve ser feita no sábado (04/12), das 15h às 18h, no Largo dos Estudantes Sônia Chemale, na região central da cidade.

Com realização do Sindilojas Osório e do Sistema Fecomércio-RS/Sesc, o evento conta com apoio da prefeitura municipal, da Dolgener e da FGC, além de patrocínio da Juvesa, Free Force, Parilla da Montanha, Run Loose e Rei do Açaí. Mais informações podem ser obtidas no regulamento, disponível no site de inscrições ou diretamente com o Sesc Tramandaí, pelo telefone e Whatsapp: (51) 3684-3736.

Foto: Carlos Macedo

