Inscrições para Processo Seletivo do IF-RS seguem até domingo

Seguem abertas as inscrições para o processo de ingresso de estudantes em cursos técnicos e superiores do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IF-RS). As inscrições vão até o próximo domingo (4). O IF-RS está ofertando aproximadamente 1,9 mil vagas para cursos técnicos integrados, concomitantes e subsequentes ao ensino médio e para cursos superiores de graduação em seus 17 campi.

No Campus Osório estão sendo ofertadas 89 vagas, distribuídas da seguinte forma:

Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio (turno tarde/duração quatro anos) – 35vagas Técnico em Administração e 35 vagas Técnico em Informática;

Cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio (turno noite/duração 2 semestres) – 10 vagas Técnico em Eventos;

Cursos Superiores – Licenciatura em Letras (duas vagas), Licenciatura em Matemática (duas vagas); Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (uma vaga) e Tecnologia em Processos Gerenciais (quatro vagas).

Os editais com o detalhamento do processo, a lista de cursos e vagas e outras informações estão publicadas no site: www.ingresso.ifrs.edu.br. Em razão do agravamento da pandemia, a instituição optou pela não realização de provas presenciais, como ocorre tradicionalmente.

Como será a seleção? Para os cursos técnicos integrados e concomitantes ao ensino médio, o ingresso será exclusivamente por sorteio público. Para os cursos técnicos subsequentes ao ensino médio, serão destinadas 50% das vagas para ingresso por sorteio e 50% das vagas para ingresso com nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), podendo os candidatos utilizarem os resultados obtidos no Enem desde o ano de 2010, até o ano de 2020. Então, o candidato poderá optar se quer concorrer via sorteio, via nota do Enem ou pelas duas formas. Já para os cursos superiores de graduação, será utilizada exclusivamente a nota do Enem, sendo aceitas pontuações obtidas desde o ano de 2010, até o ano de 2020.

A reserva de vagas para candidatos oriundos de escolas públicas será de 80%, tanto nos cursos técnicos quanto nos de graduação. Alguns cursos terão seleção e matrícula nesse processo seletivo, porém o início das aulas será no segundo semestre de 2021. Vale lembrar que todos os cursos do IFRS são gratuitos.

As inscrições

No site: ingresso.ifrs.edu.br, estão publicados os editais do Processo Seletivo (PS), documentos com o detalhamento da seleção. É muito importante que os candidatos leiam com atenção o edital referente ao tipo de curso que pretende fazer. As inscrições do PS 2021 do IF-RS ocorrem de forma totalmente online. O link está disponível também no mesmo endereço eletrônico. O candidato precisa ter um CPF e um RG próprios para se inscrever (não pode ser com o número de documento dos pais, por exemplo). Não há cobrança de taxa de inscrição.

Outras informações

No site do Processo Seletivo, os candidatos podem conferir a lista de cursos e vagas ofertadas neste PS em cada um dos 17 campi. Há também uma lista com Perguntas Frequentes na capa do site, além de mais informações sobre cotas e verificação étnico-racial. Na página “Cursos/Tipos de curso” do site, é possível ter mais informações sobre o que são cursos técnicos integrados, concomitantes e subsequentes ao ensino médio e os diferentes tipos de cursos superiores de graduação.

Fique atento às datas

Inscrições – De 22 de março a 04/04;

Sorteio público – Entre 15 e 16 de abril. O sorteio será realizado por meio de sistema eletrônico, com transmissão ao vivo pelo canal do Youtube do IF-RS;

Matrículas – Primeira quinzena de maio desse ano.

Mais informações sobre o PS do IF-RS de 2021 podem ser vistas no site: ingresso.ifrs.edu.br e nas páginas das redes sociais do IF-RS.