A CCR Viasul iniciou na quarta-feira (3), a instalação de quatro novos Painéis Eletrônicos de Mensagens Variáveis (PMVs), na BR-290 (Freeway). O trabalho está sendo realizado nos quilômetros 17 (Santo Antônio da Patrulha), 72 (Gravataí), 87 e 92 (Porto Alegre). A previsão é que o trabalho se encerre até sábado (6).

Até hoje (sexta-feira), foram implantados os painéis nos quilômetros 72 e 92 da Freeway. No quilômetro 17, a instalação do painel ocorre nessa sexta (5), a partir das 21h, assim como a fixação da estrutura no quilômetro 87. Já a implantação do painel do quilômetro 87 ocorre amanhã (sábado), também as 21h. Vale lembrar que durante a instalação dos PMVs haverá bloqueio da pista (nos sentidos) nesses trechos.

OUTRAS OBRAS

Não é só a instalação dos painéis eletrônicos que vão causar bloqueios nas rodovias do litoral. Desde segunda-feira (1), os funcionários da CCR realizam diversos serviços nas BRs 101 e 290. A seguir veja as obras previstas para se serem realizadas até o próximo domingo (7), que vão ter bloqueio de faixa.

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO E REPAROS LOCALIZADOS

BR 101 – Torres a Osório: Fresagem e correções emergenciais localizadas no pavimento (em ambos os sentidos). Entre 6h e 18h

Torres a Terra de Areia: Restauração do pavimento entre os quilômetros 0 e 50 ( em ambos os sentidos). Entre 6h e 18h.

BR 290 – Osório a Porto Alegre: Fresagem e correções emergenciais localizadas no pavimento (em ambos os sentidos). Entre 6h e 18h.

Osório a Santo Antônio da Patrulha: Restauração do pavimento entre os quilômetros 0 e 20 (em ambos os sentidos). Entre 6h e 18h.

TRABALHOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

BR 101 – Sinalização vertical e horizontal, limpeza de pista, limpeza, reparo e pintura de obras de arte especiais, limpeza de barreira de concreto e reparo de drenagem, poda de árvores e arbustos, limpeza de placas de sinalização, implantação de delineador, defensa metálica, roçada e coleta de lixo entre Torres e Osório (do quilômetro 0 ao 88), em ambos os sentidos com interdição de faixa.

BR 290 – Sinalização vertical e horizontal, defensa metálica, limpeza de drenagem, barreira de concreto e acostamento, limpeza de placas de sinalização, implantação de delineador, limpeza e pintura de obras de arte especiais, poda de árvores/arbustos, roçada e coleta de lixo entre Osório e Porto Alegre (do quilômetro 0 ao 98), em ambos os sentidos com interdição de faixa.

Em caso de chuvas ou mal tempo, o serviço será suspenso. A CCR Viasul reforça aos usuários que atentem à sinalização nos locais, respeitando os limites de velocidade. Mais informações pelo Disque CCR Viasul no telefone: 0800 000 0290.

Foto: CCR Viasul