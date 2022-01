Base está localizada as margens da ERS-453, em São Francisco de Paula. – Foto: CRBM

O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) instalou uma nova base operacional. O novo está localizado na ERS-453 (Rota do Sol) em Tainhas, no município de São Francisco de Paula. Segundo o CRBM, o objetivo é garantir mais segurança aos usuários da rodovia, com a presença de policiais em toda a Rota do Sul, no trecho de Caxias do Sul até Terra de Areia.

Vão ser realizados serviços de atendimento, combate de excesso a velocidade, entre outras infrações. O trabalho no novo local iniciado nesta semana segue até o final de março, período de maior fluxo e circulação de veículos que saem da Serra em direção ao Litoral e vice-versa.

