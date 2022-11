Instituto Federal realiza programação especial no Novembro Negro

OSÓRIO – O Campus do Instituo Federal do RS (IFRS) irá realizar uma programação especial durante este mês, o qual é comemorado o Dia da Consciência Negra, no próximo dia 20. A programação teve início na tarde de segunda-feira (7), com a realização de um sarau com o Grupo Pretagô.

O grupo de Porto Alegre representa o que há de mais inovador no teatro gaúcho na atualidade e trouxe ao auditório do IFRS, Campus Osório, um musical que reúne cenas diversas das peças do grupo, com música tocada ao vivo, sendo algumas delas composições autorais. O Pretagô pesquisa a identidade, inserção, representação e representatividade das subjetividades negras nas artes da cena. Desde 2014, o quilombo de artistas que surgiu na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) acumula cinco espetáculos, músicas autorais, além de prêmios e participações em festivais. O Sarau Pretagô celebra a trajetória do grupo corporificando sua memória ao reunir na mesma dramaturgia cenas de alguns destes espetáculos.

O professor de Artes Estevão da Fontoura Haeser destacou a importância da participação do grupo durante o evento, reforçando esforço dos professores para trazer um grupo de teatro profissional, conhecido e reconhecido no circuito regional. “Representa uma vitória da Arte e da Cultura dentro do IFRS. A peça de teatro acontecendo no nosso Campus é fruto da luta coletiva de professoras e professores de arte (Música, Teatro, Dança e Artes Visuais) deste Instituto Federal pela valorização da área e pela concretização do direito social garantido pela Constituição Federal de 1988 de acesso à cultura”, declarou o professor Estevão.

A programação do Novembro Negro no IFRS, Campus Osório segue até o dia 24/11, de maneira gratuita e aberta a toda comunidade osoriense. A seguir, veja a programação completa do evento, o qual é organizado pelo Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (Neabi), com a parceria do Núcleo de Arte e Cultura (NAC).

PROGRAMAÇÃO

08/11 (TERÇA)

Das 19h às 21h – Abertura do evento e a Palestra: Massacre de Porongos: sirvam nossas façanhas?, com o professor Jorge Euzébio Assumpção.

10/11 (QUINTA)

Às 10h e às 16h – Sarau Autoral Afrobeat e AfroGeoLiteratura.

16/11 (QUARTA)

Das 14h às 16h – Mesa-redonda RS Quilombola: negritude & diversidade, com a professora Gisele Laitano e o professor Paulo Sérgio da Silva.

21/11 (SEGUNDA)

Das 14h às 16h – Documentário sobre o Maçambique de Osório – Conversa com o professor Vinícius Oliveira (IFSUL/Pelotas), Iosvaldyr Bitencourt (presidente da Associação Cultural Maçambique de Osório) e Francisca Dias (Rainha Ginga do Maçambique de Osório).

24/11 (QUINTA)

Das 10h às 12h – Palestra Religiosidades de matriz africana no Litoral Norte, com a doutoranda da UFRGS/Faced, Dandara Rodrigues Dorneles.