A Polícia Civil (PC) conseguiu prender Paulo Renato Abreu de Carvalho, o Gão. O criminoso de 32 anos de idade é apontado como um dos líderes do tráfico de drogas no Condomínio Princesa Isabel e nos bairros Cidade Baixa e Centro, em Porto Alegre. Além disso, segundo a PC, ele estaria ligado a organização criminosa ‘Os Manos’. A prisão ocorreu no último sábado (26), em uma marina na Ilha dos Marinheiros, na capital.

O criminoso, que tem antecedentes por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, estava em um veículo Audi A4 quando foi abordado pelos policiais. Um Jet ski que estava no local foi apreendido junto com o automóvel. A ação foi resultado de trabalho integrado do Departamento de Investigações do Narcotráfico (Denarc) e do setor de inteligência do Comando de Policiamento da Capital (CPC) da Brigada Militar (BM).

A investigação, coordenada pelo delegado Alencar Carraro, da 3ª Delegacia de Investigações do Narcotráfico do Denarc, começou há um ano e meio. Gão estava com prisão preventiva decretada, mas driblava as investidas da polícia. Quando algum comparsa era preso ou drogas que abastecem seus pontos de tráfico eram apreendidas, ele costumava viajar para o Rio de Janeiro (RJ), onde ficava escondido. Acostumado a driblar a polícia, o criminoso costuma passar temporadas no Rio, desfrutando uma vida de ostentação que incluía carros de luxo e lazer com passeios de Jet Ski.

Gão é investigado como uma das lideranças do condomínio conhecido como Carandiru, no bairro Azenha, também em Porto Alegre. O local era dominado por Alexandre Goulart Madeira, o Xandi, que foi assassinado em Tramandaí, no dia quatro de janeiro de 2015. Com a morte de Xandi, Gão, que já atuava como gerente do tráfico no residencial passou a exercer a liderança e, como novo patrão, raramente tinha contato direto com as drogas.

Segundo a polícia, o negócio comandado a partir do residencial abastece pontos de venda de maconha e cocaína na Cidade Baixa e no Centro da capital e movimentam entre cinco e 30 mil reais por dia. “A prisão desse indivíduo que exercia importante liderança no tráfico de Porto Alegre é mais uma demonstração do grande esforço que está sendo realizado pelas forças de Segurança Pública no combate às facções criminosas”, destacou o delegado Carraro.

Fotos: PC