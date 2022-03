A Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) da Polícia Civil (PC), localizada em Xangri-lá, já está funcionando no Litoral Norte gaúcho. Durante a primeira ação da Draco na região, dois integrantes de uma facção criminosa com base na região Metropolitana foram presos no Litoral.

Segundo o delegado Roland Short, os policiais foram até uma residência no Balneário de Maristela, em Xangri-lá para cumprir um mandado de busca e apreensão. No local, estavam os homens, integrantes do grupo criminoso. Durante a ação, foi apreendido um revólver calibre 38 milímetros com duas munições, porções de drogas como crack, maconha e cocaína, além de cartões de crédito e mais de 500 reais em dinheiro.

A dupla foi presa em flagrante e levada a Delegacia de Polícia (DP) para o registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhada ao sistema prisional.

Foto: PC

