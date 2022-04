A Polícia Civil (PC) está investigando dois assassinatos que aconteceram na madruga de sexta-feira, em Torres. Segundo a Polícia, os irmãos Bruno Josian Custódio Franco (26) e Dionatan Henrique Custódio (32) foram encontrados mortos em uma residência no bairro Guarita, por volta da 1h e 30min.

De acordo com o delegado Marcos Vinicius Muniz Veloso, responsável pela investigação, dois homens encapuzados teriam arrombado a porta da casa e se identificado como policiais, efetuando disparos de uma arma calibre nove milímetros contra as vítimas. Os irmãos, que estavam em locais diferentes, foram atingidos por quatro e três disparos, respectivamente.

O local foi isolado para a realização da Perícia. Os policiais apreenderam uma câmera de segurança que fica na casa e já estão analisando as imagens para tentar identificar os autores do crime. Segundo o delegado Marcos Vinicius, um dos suspeitos já teria sido identificado, porém, ele não deu mais detalhes para não prejudicar as investigações. O caso segue sendo investigado.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some