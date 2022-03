OSÓRIO – Dando início ao troca-troca de cadeiras no Executivo local, Jaisom Silva assumiu o comando da secretaria de Assistência Social e Habitação. O ato ocorreu na última quinta-feira (10), no Gabinete do prefeito Roger Caputi. Ele assume a vaga no lugar de Solange Liçaraça, que estava no cargo desde o primeiro trimestre de 2021.

Com experiência nos poderes Executivo e Legislativo, Jaisom assume a pasta, após ter passado nesta gestão pela Secretaria de Obras e Saneamento, onde executou funções administrativas. O novo secretário destacou que é um grande desafio assumir a pasta e espera desenvolver um trabalho que entregue serviços de qualidade à população.

Foto: PMO

