JEO movimenta Vila Olímpica

OSÓRIO – Teve início na tarde de terça-feira (19), mais uma edição dos Jogos Escolares de Osório (JEO). A competição vai ser realizada nas dependências da Vila Olímpica e contará com estudantes de nove a 17 anos de idade de 16 escolas da Rede Municipal, Estadual, Particular, além do Instituto Federal e a Apae do município.

Serão disputadas as seguintes modalidades: Atletismo, Basquete, Futsal, Handebol, Vôlei, Vôlei de Praia, Tênis de Mesa e Xadrez. Todo o evento é uma realização da prefeitura, por meio da Assessoria de Esportes e Lazer e da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Sesc.

Durante a abertura dos Jogos, o secretário de Educação Dilson Maciel ressaltou a importância do momento que é o início da retomada dos esportes nas escolas. Para o prefeito em exercício Charlon Muller, esse é um momento de investimento e valorização do aluno, que é realizado tudo o que foi aplicado em sala de aula. Charlon finalizou o seu discurso dando boas-vindas a todos e desejando ótimos jogos a todos. A cerimônia de abertura da competição também contou com a participação da assessora de Esportes Cida Santos, professores, diretores e alunos das escolas.

Ainda na tarde de terça, foram iniciadas as disputas por medalhas com as provas do Atletismo. Os jogos seguirão em agosto com as disputas das demais modalidades.

Estudante da Apae durante prova do Arremesso de Peso.

