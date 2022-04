Um homem de 22 anos morreu afogado na madrugada de sexta-feira (8). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), o jovem teria se afogado ao tentar atravessar o Rio Mampituba, na divisa entre Passo de Torres (SC) e Torres, a nado.

Testemunhas relataram que a vítima estava alcoolizada quando entrou no rio. Amigos e familiares chegaram a presenciar o momento em que o jovem se afogou, embaixo da Ponte Pênsil. Os Bombeiros foram acionados por voltas das 3h e, com auxílio de uma moto aquática, conseguiram localizar o corpo. O nome do homem não foi divulgado.

