Jovem osoriense é morto a facadas

Renan Rosa foi morto a facadas no início da manhã de sábado (14), na Avenida Central da Praia de Atlântida, em Xangri-lá. O fato teria ocorrido no estacionamento junto a um local que concentra estabelecimentos gastronômicos. Conforme testemunhas, a vítima, que era natural de Osório, estava em dentro de um veículo quando teria sido atacado por um homem que estava armado com um revólver e uma faca. O jovem, de 18 anos de idade, chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa. Porém, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

A Brigada Militar (BM) foi acionada e se dirigiu até o local. Quando chegaram ao local, um homem, de 58 anos, se identificou como segurança. O indivíduo foi identificado como autor do crime e acabou sendo preso. Com ele foi apreendido a arma, um revólver 38 milímetros (com seis munições), além da faca, utiliza para matar Renan. O indivíduo, que não teve a identidade divulgada, foi levado à Delegacia de Polícia (DP) e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça.

O preso possui diversos antecedentes por diversos crimes, como: sequestro, cárcere privado, ameaça, lesão corporal, roubo, entre outros. A Polícia Civil (PC) está investigando o caso e até o momento não identificou o motivo que teria ocasionado a morte. Vale ressaltar que Renan não possuía antecedentes criminais. O corpo do jovem foi sepultado na manhã de domingo (15), no Cemitério Municipal de Osório. O enterro contou com a participação de amigos e familiares.

Foto: Divulgação