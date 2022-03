Atletas do Instituto Federal – Judô Bons Ventos participaram da Copa Unisc de Judô.

Depois de dois anos sem competições devido a pandemia, o Circuito estadual de Judô, organizado pela Federação Gaúcha da modalidade (FGJ), retomou as atividades no último sábado (19). Aproximadamente 700 atletas participaram da Copa Unisc, disputada no Ginásio Poliesportivo de Santa Cruz do Sul.

Ao todo, 14 atletas do Instituto Federal – Judô Bons Ventos estiveram presentes na competição, conquistando bons resultados e trazendo medalhas para Osório. A seguir veja a atuação dos atletas osorienses:

DIVISÃO ASPIRANTES

MIRIM – Heitor de Oliveira Raupp Bandeira: Festival da criança, sem colocação de pódio, medalha de ouro.

SUB-11 (Meio-leve) – Miguel Carvalho Pereira: 3º lugar

SUB-11 (Leve) – Lucas Iran Lazari Lima: 2º lugar

SUB-11 (Super Ligeiro) – Rubi de Oliveira Raupp Bandeira: 3º lugar

SUB-13 (Pesado) – Gustavo Santos dos Anjos: 2º lugar

SUB-13 (Meio-médio) – Maria Eduarda da Silva Costa: 1º lugar

SUB-18 (Super ligeiro) – Júlia Daniele Jacobsen Padilha: 5º lugar

SUB-21 (Meio-leve) – Danieli Pires Homrich: 1º lugar

Sênior (Meio-leve) – Danieli Pires Homrich: 1º lugar

DIVISÃO PRINCIPAL

VETERANO 3 (Leve) – Adilson Vaqueiro de Oliveira: 2º lugar

VETERANO 2 (Super pesado) – Fábio Junior Vargas Garcia: 2º lugar

VETERANO 1 (Super pesado) – Fábio Junior Vargas Garcia: 3º lugar

SUB-21 (Meio-médio) – Gabriel Eduardo Schmidt da Silva: 3º lugar

SUB-21 (Leve) – João Gabriel dos Santos Garcia: 3º lugar

Sênior (Leve) – João Gabriel dos Santos Garcia: 3º lugar

Danieli venceu o Sub-21 e o Sênior, ambos na categoria Meio-leve.

Maria Eduarda foi campeã no Sub-13 na categoria Meio-médio.

Fotos: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some