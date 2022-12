Justiça condena homem que matou a ex-companheira a facadas

Atendendo ao pedido do Ministério Público (MP), o Tribunal do Júri de Capão da Canoa condenou a 20 anos e três meses de prisão o homem acusado de matar a ex-companheira na frente da filha de três anos de idade. Tainá Leal Sarmento, de 19 anos, foi morta a facadas em via pública quando passeava de bicicleta com a filha e duas amigas.

O crime ocorreu no dia 02/11 de 2019, em Capão da Canoa. A vítima chegou a ser levada ao Hospital Santa Luzia, em Capão, mas devido aos ferimentos, precisou ser transferida ao Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre, onde passaria por cirurgia no tórax. Porém, a jovem acabou não resistindo e faleceu durante o percurso. Na época, Tainá estava separada do ex-companheiro a seis meses e tinha uma medida protetiva contra o indivíduo. A mãe da vítima, Rosane Leal, informou aos policiais que a filha teria se separado após sofrer agressões do ex-companheiro, o qual viveram quatro anos. Além disso, Tainá vinha sendo ameaçada pelo homem.

O réu foi condenado pelo crime de feminicídio quadruplamente qualificado (motivo torpe, meio cruel), recurso que impossibilitou a defesa da vítima e crime praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Conforme o promotor de Justiça, Sávio Vaz Fagundes, durante o julgamento, também foram reconhecidas duas majorantes (causa de aumento de pena): a prática do fato na presença física de descendente da vítima e em descumprimento de medida protetiva anteriormente aplicada. Ainda de acordo com o promotor, o MP já interpôs apelação, buscando aumento da pena. O julgamento ocorreu na última quarta-feira (7).

