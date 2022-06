Justiça determina desocupação da Vila Verde

OSÓRIO – A Justiça determinou a desocupação voluntária até o próximo dia 30 deste mês, para os moradores da área conhecida como Vila Verde, em Mariápolis. Cerca de 90 famílias optaram pelo acordo de aluguel social, até que fiquem prontos as obras de infraestrutura combinada, e o reassentamento destas famílias, e uma pequena parte da matrícula. O oficio foi encaminhado ao Conselho Tutelar e Assistência Social do município, para se fazerem presentes na data do cumprimento, para o acompanhamento da medida.

O Tribunal de Justiça do Estado, por meio da 1ª Vara Cível da Comarca de Osório, oficiou à Brigada Militar (BM) solicitando-se o auxílio para o cumprimento da reiteração de posse, bem como das demais medidas, se necessário. A reintegração de posse está marcada para o dia 1º de julho, para aqueles que voluntariamente não saírem do local.

FOTO: MP

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some