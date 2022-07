Ladrão é preso por Guarda Municipal

Ação em Imbé apreendeu diversos produtos roubados pelo criminoso. – Foto: GMI

A Guarda Municipal de Imbé (GMI) foi acionada na manhã de quarta-feira (20) após um indivíduo invadir e assaltar uma residência no bairro Courhasa. Os agentes iniciaram as buscas e conseguiram localizar o suspeito. O homem, de 43 anos de idade, estava em uma carroça com diversos objetos sem procedência.

O indivíduo, que possui diversos antecedes por crimes como homicídio, roubo, furto, entre outros, foi levado à Delegacia de Polícia (DP), onde foi reconhecido pela vítima e preso em flagrante. Posteriormente, o assaltante foi conduzido ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

