A prolongada estiagem transformou negativamente a paisagem do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, na região dos municípios de Tavares e Mostardas. A lagoa está praticamente seca, fazendo com que centenas de peixes estejam morrendo. O esvaziamento quase que completo da lagoa ocorre justamente no meio da safra do camarão rosa, principal produto que sustenta de forma direta 201 pescadores artesanais, sendo 47 de Mostardas e 154 de Tavares.

O Deputado Federal Jerônimo Goergen (Progressista) recebeu informações sobre o caso e está trabalhando para resolver o problema: “Os impactos econômicos e sociais são drásticos, uma vez que a renda anual dessas famílias depende exclusivamente da pesca artesanal. Temos algumas ações emergenciais de cunho social, no que diz respeito à perda de renda dos pescadores, e os aspectos ambientais e econômicos que envolvem essa questão”, afirmou o deputado.

Goergen acredita que o problema precisa ser enfrentado de forma multidisciplinar, com a participação de diferentes áreas do governo: “Também temos os reflexos ambientais muito sérios. A mortandade de peixes pode trazer um grave desequilíbrio à biodiversidade, já que as aves migratórias se dependem desse ecossistema”, alertou o parlamentar. Na segunda-feira (31/01), ele encaminhou um alerta aos ministérios da Agricultura, Cidadania e Desenvolvimento Regional, e também ao presidente do ICMBio, Marcos de Castro Simanovic.

PIOR CENÁRIO EM QUASE 20 ANOS

Segundo o chefe do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, o biólogo Fabiano José de Souza, não era vista uma situação semelhante desde 2004. “Três dos oito setores da lagoa secaram: o Lagarmarzinho, o Costa e o Paiva, e essa são as principais áreas de pesca”, relatou o gestor.

Além da falta de chuva, os fortes ventos que atingiram a região contribuíram para o esvaziamento da lagoa. A lagoa conta com aproximadamente 35 quilômetros de extensão por um quilômetro de largura. Segundo Fabiano, o prejuízo estimado é de cerca de 1,5 mil quilos de peixe, com perda de cinco milhões de reais na pesca artesanal. Além disso, a safra do camarão rosa pode ter uma redução de 80%.

Foto: Divulgação

