No último dia 29 de outubro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a entrega de 60 quilos de alimentos não perecíveis ao Lar Cantinho do Céu. O ato contou com a presença do presidente da Entidade, José Dirnei de Souza, e sua esposa Verene Souza, além da administradora da Casa, a enfermeira Larissa Rocha, que receberam das mãos do comandante da 3ª Delegacia da PRF, Alexsandro Kobelinski, os alimentos arrecadados na Campanha Estrada Solidária.

A visita foi recebida com muita alegria pelos dirigentes do Lar de Idosos, pois significou o quanto a sociedade tem colaborado para atendimento destas pessoas, em época tão difícil como a que se estamos atravessando. O senhor José Dirnei reconheceu a atitude da PRF:

“Fica o nosso agradecimento (a PRF) pelo trabalho realizado na Campanha Estrada Solidária e que muito significou para nossa entidade e tantas outras que foram incluídas na destinação dos recursos arrecadados. Atitudes como estas e outras que a comunidade de Osório tem realizado em favor de nossas pessoas idosas, em muito contribuem para a qualidade de vida desta classe social e que muito espera das novas gerações. Por isto, o registro público de mais esta colaboração e os sinceros agradecimentos aos Policiais Rodoviários Federais que participaram do trabalho de arrecadação dos alimentos a destinados ao Lar Cantinho do Céu”, declarou o presidente do Lar de Idosos.

Se você também quiser ajudar com doações fique a vontade. A instituição, que atualmente conta com 28 idosos, está localiza na Rua Santos Dumont, 3.299, no bairro Albatroz. Ela está aberta de domingo a sábado (menos no Feriados), das 9h às 20h. O telefone para contato é o (51) 3663-2057.

Foto: Divulgação

