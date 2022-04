Coelhão, Vágner, Sérgio Madalena, Antolini, Charlon, Roger, Laboriou, Miguel Calderon, João Pereira e Trevisan compuseram a mesa.

OSÓRIO – A Câmara municipal de Vereadores realizou na noite de sexta-feira (8), no Plenário Francisco Maineri, uma Sessão Solene para homenagear duas entidades da cidade. Na ocasião foram entregues placas comemorativas em alusão aos 90 anos da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Osório (Acio) e pelos 50 anos do Rotary Club.

As homenagens partiram do vereador Vágner Gonçalves (PDT), por meio dos Requerimentos 040 e 056 de 2021, os quais foram aprovados pelo Legislativo de maneira unânime. A cerimônia contou com a presença dos nove vereadores: Charlon Muller, Ed Moraes, João Pereira e Lucas Azevedo do MDB; Luiz Carlos Coelhão, Maicon Prado, Ricardo Bolzan e Vágner Gonçalves do PDT; e Miguel Calderon do Progressistas.

Também estiveram presentes o presidente emérito do Rotary Club de Osório e sócio mais antigo, Laboriou Silveira D’Avila; José Carlos Trevisan (membro da diretoria do Rotary); o presidente da Acio, Sérgio Madalena; e o vice-presidente de Relações Institucionais da Acio, Tiago Antolini; o prefeito Roger Caputi; entre outras autoridades.

Durante as falas, os vereadores destacaram a atuação de ambas as entidades, contribuindo para alavancar o desenvolvimento do município e da região do Litoral Norte. Em suas manifestações, lembraram o trabalho voluntário promovido pelo Rotary, revertido em benefícios à comunidade osoriense, bem como a atuação da Acio, voltada ao fortalecimento do vínculo entre seus representados e os diversos segmentos da sociedade.

ACIO

Fundada em 23 de abril de 1931, a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Osório (Acio) possui 243 associados. A presidência da entidade vem sendo ocupada por lideranças do município, com o objetivo de fortalecer o vínculo entre os representados e os diversos segmentos da sociedade civil organizada.

A sede social, no centro da cidade, foi adquirida em 2008, em parceria com o Sindilojas. Em 2016, fez um novo posicionamento da marca, abordando o conceito “União para Transformar”, que busca o apoio e participação da diretoria e empresários locais, com vistas ao desenvolvimento da região.

A entidade é filiada à Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul (Federasul) e à Federação das Indústrias do RS (Fiergs). A história e a atuação da Acio como representante do setor empresarial e produtivo de Osório, reiteram seu posicionamento como um dos principais agentes de desenvolvimento do Litoral Norte do Estado.

Da esquerda para direita: Tiago Antolini, Vágner Gonçalves e Sérgio Madalena.

ROTARY CLUB

Pertencente ao Distrito 4.670, o Rotary Club de Osório foi fundado em 10 de setembro de 1971. Atualmente é composto por 26 companheiros e pelas senhoras da Casa da Amizade, além dos jovens do Rotaract Club, somando cerca de 80 integrantes.

A entidade apresenta resultados positivos em ações pontuais, como doação de equipamentos e utensílios para o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), campanhas de arrecadação de remédios, de vacinação antipólio e antidrogas, Natal Solidário, Projeto AABB Comunidade, reflorestamento de árvores nativas e banco permanente de cadeiras de rodas.

O Rotary ponta como desafio para os próximos cinco anos, a erradicação do analfabetismo em Osório. Com participação em diversos conselhos comunitários da cidade, também teve ação direta na criação e instalação do Lar dos Velhinhos, Comen, Sindicato do Comércio Varejista de Osório, Consepro, Núcleo de Desenvolvimento Comunitário no bairro Primavera, Apae e Corpo de Bombeiros.

Vereadores Vágner (esquerda) e Charlon (direita) ao lado do presidente emérito do Rotary

Club de Osório, Laboriou Silveira D’Avila.

FOTOS: Adriana Davoglio

