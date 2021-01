Está marcado para essa quarta-feira (6) o primeiro leilão virtual do Departamento de Trânsito do Estado (Detran-RS) em 2021, no site: www.tradeleiloes.com.br. O certame abrange Centros de Remoção e Depósito (CRDs) de Capão da Canoa (2), Torres (2), Terra de Areia e Três Cachoeiras. No total, serão ofertados 441 itens retidos administrativamente e não reclamados pelos proprietários que estão nos depósitos da região.

Os interessados podem arrematar dois tipos de bens: sucatas para reciclagem (222) ou veículos com documentação (aptos para voltar à circulação, 219 no total). Os veículos com documentação não têm restrições policiais e/ou judiciais e são desvinculados de qualquer pendência legal ou financeira. A visitação pública dos lotes para conhecer e examinar os bens ocorreu entre a última quarta-feira (31/12/2020) e esta terça (5).

Como funciona o leilão virtual

O leiloeiro, que estará em auditório fechado realizando o apregoamento dos lotes, será visto pelos arrematantes em vídeo, e os lances ocorrerão de forma online, no site do leiloeiro. Será considerado vencedor o licitante que fizer a maior oferta aceita pelo leiloeiro. Também haverá a opção de realização do pré-lance online, em que o interessado poderá dar lances prévios, ou seja, antes da abertura do leilão virtual. Os lotes que receberem ofertas nessa modalidade iniciarão o leilão virtual a partir do maior lance registrado no sistema. Caso não haja, no momento do leilão virtual, lance superior ao do pré-lance, o lote será considerado arrematado pelo licitante responsável pelo maior pré-lance.

As informações dos bens a serem leiloados estão disponíveis no Edital 059/2020, no seguinte endereço eletrônico: www.portaldetransito.rs.gov.br//dtw/servicos/crd/mos-traEdital.jsp?nroEdital=59&anoEdital=2020.