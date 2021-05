O governo do Estado, desde que iniciou o modelo de distanciamento dos 3As – Aviso, Alerta e Ação – tem divulgado diariamente um boletim com a situação de cada região, em relação a Covid-19. No último sábado (22), o Grupo de Trabalho (GT) Saúde do Comitê de Dados do Governo do RS emitiu novos Avisos para quatro regiões do Estado, incluindo a de Capão da Canoa (R04 e R05), a qual abrange os 23 municípios do Litoral Norte.

Quando detecta uma tendência, o GT Saúde emite um aviso para a equipe técnica da região. A partir daí, a região deverá redobrar a atenção para o quadro da pandemia. Além do Litoral, outras nove regiões estão em Aviso. São elas: Bagé, Caxias do Sul, Erechim, Guaíba, Novo Hamburgo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul e Santa Maria.

O GT Saúde optou por emitir Aviso para a região Covid de Capão da Canoa devido ao crescimento da incidência de casos confirmados, de 140,8 casos para cada 100 mil habitantes em 15 de maio para 220,9 casos em 21 de maio. Chama atenção que o aumento de casos se dá depois de longo período em queda. Também houve aumento, nos últimos dias, da internação de pacientes confirmados Covid em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 70,8%, com tendência de subida.

Diante desse cenário, ficou determinado que a região adote providências com medidas adequadas para a preservação da saúde pública, de forma a reduzir a velocidade de propagação, incluindo as seguintes ações:

– Reforço nas campanhas de comunicação local com orientação sobre uso orientação correto de máscara, distanciamento e ventilação;

– Orientação da vigilância em saúde para que estabelecimentos realizem busca ativa de funcionários com sintomas de síndrome gripal e encaminhamento de casos suspeitos para testagem adequada;

– Ampliação da disponibilidade e de locais de testagem;

– Orientação da vigilância em saúde para que estabelecimentos e a população em geral garantam e respeitem o isolamento dos suspeitos e confirmados, manutenção da vacinação com fortalecimento da completude do esquema vacinal (incluindo a busca ativa de cidadãos e reforço da comunicação para aplicação da segunda dose), além de forte ação de fiscalização não só de aglomerações, mas também do cumprimento dos protocolos mínimos obrigatórios, especialmente de lotação dos estabelecimentos, em diálogo com a população e o empresariado local.

Além das regiões em Aviso, três regiões estão em ‘Alerta’: Palmeira das Missões, Santa Rosa e Uruguaiana; e cinco em ‘Ação’: Cachoeira do Sul, Cruz Alta, Ijuí, Passo Fundo e Santo Ângelo.

ALERTA: Quando detecta uma tendência grave, o GT Saúde informa o Gabinete de Crise sobre a necessidade de emitir um alerta para a região. A partir daí, o Gabinete de Crise decide se deve emitir ou não esse alerta para a região, que seguirá sendo monitorada.

AÇÃO: Se o Gabinete de Crise decidir emitir um alerta, a região terá 48 horas para responder sobre o quadro regional da pandemia e apresentar uma proposta de ações a serem tomadas. Se a resposta da região for considerada adequada, a proposta é aplicada imediatamente, e a região segue sendo monitorada pelo GT Saúde. Caso a resposta não seja adequada, o Estado poderá intervir e estipular ações adicionais a serem seguidas.

