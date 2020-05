O número de casos do novo coronavírus não para de aumentar no Litoral Norte. Segundo a 18a Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), até o final da tarde desta segunda-feira (25) haviam sido confirmados 147 casos de Covid-19 em 16 dos 23 municípios da região. A última cidade a entrar na lista foi Balneário Pinhal que teve dois casos confirmados.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do município, trata-se de uma técnica em enfermagem e um recepcionista do Pronto de Atendimento de 24 horas da cidade. A prefeitura de Balneário Pinhal informou que após a enfermeira ter contraído a doença, foram realizados testes com toda a equipe médica que estava de plantão com a paciente, onde um dos testes acabou dando positivo. O homem de 30 anos está sendo monitorado em isolamento domiciliar e não apresenta sintomas, assim como a enfermeira infectada.

Entre sexta-feira (22) e domingo (24) foram confirmados outros noves casos, sendo três em Maquiné, três em Capão da Canoa, dois em Tramandaí e um em Terra de Areia. Em Capão um homem de 41 anos de idade está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Os outros dois casos são de uma mulher de 47 e uma criança de sete anos de idade. Elas estão em isolamento domiciliar. Segundo a nota divulgada pela prefeitura de Capão, os três pacientes são da mesma família. Os demais membros da família tiveram os testes negativos para Covid-19, porém seguem sendo monitorados.

Com esses casos confirmados Capão da Canoa já chegou a 11 no total, sendo que desses, oito já estão curados. A predominância de casos segue em Torres com 35 casos confirmados seguido por Osório com 23 e Três Cachoeiras com 17. Os demais casos de Covid-19 ocorreram em: Tramandaí (15), Arroio do Sal (9), Terra de Areia (9), Santo Antônio da Patrulha (7), Maquiné (4), Morrinhos do Sul (4), Imbé (3), Três Forquilhas (3), Balneário Pinhal (2), Cidreira (2), Xangri-lá (2) e Dom Pedro de Alcântara (1).

O número de mortes por Covid-19 na região permanece em seis, sendo dois casos em Tramandaí, um em Arroio do Sal, um em Cidreira, um em Osório e outro em Torres. As vítimas (cinco homens e uma mulher) tem entre 52 e 80 anos de idades e todos sofriam de outras doenças como hipertensão, diabetes e problemas no coração. Já em relação ao número de recuperados, dos 147 infectados com o novo coronavírus, 107 pessoas estão curadas, o que equivale a 72,7% do total de pacientes com Covid-19 no Litoral Norte. Outras 34 pessoas seguem em isolamento domiciliar ou em tratamento em Hospitais da região.

OSÓRIO

Segundo o último Boletim divulgado pela prefeitura osoriense na tarde desta segunda-feira (22), foram realizados 324 testes do novo coronavírus no município. Desses, 22 deram positivos, sendo que 12 pessoas já estão recuperadas, nove estão em isolamento domiciliar e uma acabou falecendo. Dos demais testes realizados, 288 deram negativos e 14 ainda aguardam resultado. Outras 78 pessoas apresentaram sintomas da doença e estão sendo monitoradas em isolamento domiciliar.

Ainda de acordo com o Boletim, dos 10 leitos disponíveis no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), três estão ocupados, sendo que os pacientes estão com suspeita de Covid-19 e seguem aguardando o resultado do teste. Um dos pacientes que aguardam o resultado é natural de Santo Antônio da Patrulha. Ele foi internado na UTI do HSVP nesta quarta-feira (20), após ter complicações no quadro de saúde. Vale ressaltar que as três pessoasinternadas na UTI do HSVP são residentes de outros municípios, o que não contabiliza os casos para o município de Osório.

SECRETARIA DETALHA CASAS DE COVID-19 EM OSÓRIO

Na sexta-feira (22) a Secretaria Municipal de Saúde, em meio de uma live realizada nas redes sociais da prefeitura divulgou os números detalhados da situação da proliferação do novo coronavírus em Osório. Desde o início da pandemia 648 pessoas que apresentaram sintomas de Covid-19 foram monitoradas, sendo 337 mulheres (52%) e 333 homens (48%).

Ao todo, 30 bairros ou distritos de Osório tiveram ao menos uma pessoa sendo monitorada com risco de Covid-19. A predominância de casos monitorados é nos bairros Centro, Caravágio e Medianeira, com 107, 87 e 80 pessoas monitoradas, respectivamente. Apenas os três bairros contemplam aproximadamente 41,2% do total de pessoas monitoradas em toda a cidade até a última sexta-feira.

Em relação aos casos confirmados de Covid-19, 13 pacientes são homens e 10 são mulheres. A maioria dos casos (sete) ocorreram entre pessoas de 30 a 39 anos. Também foram registrados pessoas com Coronavírus nas seguintes faixas etárias: de 40 a 49 (quatro), de 50 a 59 anos (quatro), de 60 a 69 anos (quatro), além de uma pessoa entre 0 e 4 anos, um paciente entre 70 e 79 anos e outro acima dos 79 anos de idade. Vale ressaltar que a pessoa mais velha com Covid-19 em Osório é um idoso de 80 anos. Já a mais nova é uma criança de três anos de idade.

Do total de infectados, 56,5% residem nos bairros Centro e Glória, sendo o primeiro registrado oito e o segundo cinco casos de Covid-19. Outros oito bairros registraram casos de Coronavírus. São eles: Albatroz, Atlântida Sul, Borússia, Caiu do Céu, Farroupilha, Laranjeiras, Medianeira e Panorâmico, todos com um caso cada.

A seguir veja a tabela com os dados detalhados do monitoramento do novo coronavírus em Osório, até a última sexta-feira (22).

CASOS MONITORADOS (ATÉ 22/05)

BAIRRO CASOS BAIRRO CASOS Aguapés 9 Medianeira 80 Albatroz 44 Palmital 6 Arroio das Pedras 10 Panorâmico 8 Atlântida Sul 16 Parque Real 4 Baixada 2 Parque do Sol 2 Borússia 30 Passinhos 4 Caiu do Céu 11 Pitangas 7 Capão da Areia 2 Popular 4 Caravágio 87 Porto Lacustre 38 Centro 107 Santa Luzia 2 Costa Verde 3 Serramar 2 Encosta da Serra 7 Sul Brasileiro 23 Farroupilha 26 Várzea do Padre 6 Glória 36 Vila da Serra 3 Laranjeiras 28 Vila Verde 1

Total: 648 (337 mulheres e 311 homens).

CASOS CONFIRMADOS (ATÉ 22/05)

BAIRRO CASOS BAIRRO CASOS Centro 8 Caiu do Céu 1 Glória 5 Farroupilha 1 Albatroz 1 Laranjeiras 1 Atlântida Sul 1 Medianeira 1 Borússia 1 Panorâmica 1

FAIXA ETÁRIA DOS PACIENTES COM COVID-19

FAIXA ETÁRIA CASOS FAIXA ETÁRIA CASOS De 0 a 4 1 De 40 a 49 4 De 5 a 9 0 De 50 a 59 4 De 10 a 14 1 De 60 a 69 4 De 15 a 29 0 De 70 a 79 1 De 30 a 39 7 Maior de 79 1

Total: 23 (13 homens e 10 mulheres).

IDADE DOS PACIENTES COM COVID-19

IDADE CASOS IDADE CASOS Três anos 1 52 anos 1 13 anos 1 54 anos 1 30 anos 1 57 anos 1 31 anos 1 58 anos 1 33 anos 2 60 anos 1 36 anos 3 62 anos 1 40 anos 1 67 anos 1 41 anos 1 68 anos 1 44 anos 1 77 anos 1* 49 anos 1 80 anos 1

*Único óbito registrado na cidade.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook