A Secretaria de Saúde de Tramandaí confirmou, no final da semana passada, o primeiro caso de dengue na cidade. Segundo as informações, a paciente, de 71 anos de idade, apresentou sintomas leves, como dor de cabeça, dores no corpo e febre. A idosa, que mora em Camargo, no Norte do Estado, teria vindo a região para visitar familiares. O caso é considerado importado.

Agentes de controle de endemias do Serviço Municipal de Saúde de Tramandaí demarcaram uma área de 300 metros ao redor da casa onde o caso foi confirmado, na Zona Nova. De acordo com o agente, Vitor Costa de Oliveira, as equipes visitaram todas as propriedades do entorno para identificar e eliminar potenciais fontes de água parada.

Esse foi o primeiro caso confirmado de dengue no Litoral Norte gaúcho. Conforme o último Boletim epidemiológico do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), até a última sexta-feira (25), além deste confirmado, a região da 18ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), a qual abrange os 23 municípios do Litoral Norte, registrou outras três notificações da doença em Santo Antônio da Patrulha, Torres e Três Cachoeiras.

De acordo com os dados do CEVS, das 23 cidades da região, 14 estão infestados pelo mosquito Aedes Aegypti: Arroio do Sal, Balneário Pinhal, Capão da Canoa, Capivari do Sul, Cidreira, Imbé, Mostardas, Osório, Santo Antônio da Patrulha, Terra de Areia, Torres e Tramandaí e Três Cachoeiras e Xangri-lá.

No RS já foram confirmados, só neste ano, 2.252 casos de dengue, sendo 2.031 autóctones (contraídos no próprio território de residência). As regiões do Estado mais críticas são as pertencentes às Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs) 1ª (Porto Alegre), 2ª (Frederico Westphalen) e 16ª (Lajeado). Ao todo, 193 municípios gaúchos notificaram casos suspeitos. Foi confirmada uma morte por dengue, em Chapada, no Norte gaúcho. Trata-se de uma mulher de 76 anos. Além disso, outros seis óbitos estão em investigação.

OUTRAS DOENÇAS

Chikungunya – Foram confirmados 11 casos, 10 deles autóctones. As confirmações se concentram, principalmente, no município de Água Santa, na região de Passo Fundo, 6ª CRS. Em relação ao Zika Vírus foi confirmado até o momento, um caso considerado importado (contraído fora do território gaúcho), em Encantado. Já em relação a Febre Amarela, não foi caso confirmado nenhum caso em humanos, apenas casos em primatas não-humanos, o que evidencia a circulação do vírus e a necessidade da vacinação.

ESTADO EM ALERTA

Devido ao aumento no número de casos, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) emitiu, na sexta-feira (25), um alerta epidemiológico sobre a dengue. O documento é voltado para os profissionais de saúde, com orientações sobre como lidar com casos suspeitos dessas doenças e sensibilizar a classe médica para o diagnóstico.

Nesta semana, os municípios irão receber capacitação do Cevs com apoio do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do RS (Cosems-RS) e serão estimulados a realizarem mutirões de limpeza. O objetivo é reduzir os criadouros de mosquitos causadores da dengue Aedes Aegypti. O alerta emitido diz que os municípios não devem aguardar a confirmação de um caso para tomar as medidas sanitárias e ambientais cabíveis, mas sim, agir logo na ocasião da suspeita.

COMO PREVENIR O MOSQUITO

– Mantenha os tanques de água, tampas de banheiras e tambores bem fechados;

– Troque a água e lave os vasos de plantas uma vez por semana;

– Coloque o lixo em sacos plásticos e feche-os bem;

– Os pneus devem ser armazenados dentro de casa;

– Nos ralos que não podem ser fechados, coloque uma tela para evitar a entrada de mosquitos.

