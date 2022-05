Litoral Norte irá receber nova unidade da Stok Center

Foto: Divulgação

A cidade de Tramandaí receberá uma unidade da Stok Center. O Stok Center é um novo conceito de supermercados da rede Comercial Zaffari Ltda. Nasceu em Passo Fundo, no e, há mais de uma década, se caracteriza por priorizar a eficiência e a praticidade. Atualmente, a rede conta com 21 unidades, sendo 20 no RS e uma em Santa Catarina.

Na manhã de quarta-feira (11), a direção do Grupo Zaffari esteve reunida com o prefeito de Tramandaí, Luiz Carlos Gauto, para tratar da construção da nova unidade da Stok Center. A reunião serviu para tratar do projeto da nova loja, além de abordar licenças ambientais, estrutura do entorno e acessos a Stok Center.

A estrutura está sendo projetada às margens da ERS-030, na entrada de Tramandaí, junto ao Bairro Cruzeiro I, em um investimento por parte do Grupo Zaffari de cerca de R$ 50 milhões. De acordo com o Grupo Zaffari, a Stock Center de Tramandaí será uma das maiores do Estado, com mais de 11 mil metros quadrados. A previsão é de que as obras sejam concluídas em outubro deste ano. Se confirmada, essa seria a segunda loja no Litoral Norte gaúcho. A primeira foi está localizada em Capão da Canoa, no quilômetro 35,7 da ERS-389 (Estrada do Mar).

“É mais uma grande empresa que está se instalando em nosso município. Queremos agradecer ao Grupo Zaffari pela confiança em nossa cidade. Certamente é uma nova etapa que estamos vivendo em Tramandaí. Após o duro ciclo da pandemia, estamos retomando o crescimento de nossa economia, a vinda da Stok Center será fundamental, entre outros, pela geração de empregos para a nossa população”, declarou o prefeito de Tramandaí Luiz Carlos Gauto.

Foto: PMT

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some