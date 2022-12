Litoral Norte não tem pontos impróprios para banhos

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou na sexta-feira (16), o primeiro boletim do projeto Balneabilidade da temporada 2022/2023. Os dados das análises das águas serão divulgados sempre às sextas-feiras, no site e nas mídias sociais da Fepam, até 24 de fevereiro de 2023.

Dos 90 pontos analisados em 43 municípios, apenas cinco apresentaram a condição imprópria para banho, sendo três deles em Pelotas (na região Sul), além de um em Santiago e outra em Barra do Ribeiro. Dos 36 pontos analisados no Litoral Norte gaúcho, todos foram considerados próprios para banho, incluindo as lagoas do Peixoto e do Horácio, além da Praia de Atlântida Sul, em Osório.

Para a classificação das águas como própria ou imprópria, são utilizados parâmetros de escherichia coli, observando os critérios definidos pelas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). Vale ressaltar que, nos balneários de Pelotas, de Tapes e na lagoa do Peixoto, em Osório, também é realizada a contagem de cianobactérias.

Lembrando que os avisos de local próprio ou impróprio estarão em destaque em placas informativas fixadas nos pontos de coleta e análise da água. O aviso de impróprio significa que as pessoas devem evitar o banho naquele local. Já quando a placa estiver com o selo de próprio, o banho está liberado. Os veranistas também poderão consultar os resultados das análises no webaplicativo do Sistema de Balneabilidade.

Além das coletas e análises realizadas pelo laboratório da Fepam em parceria com a equipe da regional nos balneários do Litoral Norte, o Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep) realiza as análises e coletas nos balneários da praia do Laranjal, e a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), nos demais balneários abrangidos pelo programa.

Foto: Divulgação