O governo do Estado apresentou no último sábado (23) os dados atualizados do Distanciamento Controlado em todo o Rio Grande do Sul. Das 20 regiões delimitadas pelo Estado para o controle da epidemia causada pelo novo coronavírus, 12 estão com bandeira laranja, ou seja, apresentam risco médio de proliferação do Covid-19. As demais estão com bandeira amarela, incluindo as regiões 03 e 04, que abrangem os municípios do Litoral Norte. Vale destacar que o RS segue sem apresentar regiões bandeira vermelha (risco alto) ou preta (risco altíssimo).

DISTANCIAMENTO CONTROLADO

Com base em evidências científicas e análise de dados, o modelo de Distanciamento Controlado – que está oficialmente em vigor desde 10 de maio em todo o Rio Grande do Sul – tem o objetivo de equilibrar a prioridade de preservação da vida com uma retomada econômica responsável.

Para isso, o governo dividiu o Estado em 20 regiões e mapeou 105 atividades econômicas. A partir de um cálculo que leva em conta 11 indicadores, segmentados em dois grupos – propagação do vírus e capacidade de atendimento de saúde –, determinou a aplicação de regras (chamados de protocolos) mais ou menos restritas para cada segmento de acordo com o risco calculado para cada região.

O monitoramento dos indicadores de risco é semanal, e a divulgação das bandeiras ocorre aos sábados, com validade a partir da semana seguinte.

MUDANÇA DE BANDEIRA

A mudança anunciada durante a semana passada pelo governador Eduardo Leite no cálculo do Distanciamento Controlado, já começou a ser aplicada. Com isso, apenas os casos de Covid-19 que geraram hospitalização foram usados para medir a propagação do vírus levando em consideração os seus locais de residência. Até então, o governo vinha usando todos os casos confirmados por testes moleculares (RT-PCR) para medir dois dos 11 indicadores usados no cálculo de risco: velocidade do avanço, que mede o número de novos casos confirmados em relação aos casos anteriores, e incidência de novos casos na população, que mede os novos casos nos últimos sete dias para cada 100 mil habitantes.

No entanto, o dado vinha gerando distorções entre as regiões, aumentando o nível de risco e de restrição para aquelas que vinham realizando um número maior de testes. Por isso, segundo Leite, foi necessário antecipar a alteração, que foi levada ao grupo técnico de saúde do Comitê de Análise de Dados, tendo sido estudada e avalizada por especialistas.

Segundo o governo estadual, o Litoral Norte passou para a bandeira amarela porque a soma do número de casos confirmados internados com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) nos últimos 14 dias foi menor ou igual a cinco. Além de registrar uma redução no número de óbitos proporcionalmente a sua população e variação do número de leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

BANDEIRA AMARELA

A bandeira amarela não significa a possibilidade de relaxar nas medidas de prevenção ao Coronavírus. Mesmo com a nova classificação segue obrigatório o uso de máscaras, assim como continua proibida aglomeração de pessoas e a abertura de casas noturnas e a realização de eventos.

A partir desta segunda-feira (25) as indústrias passam a operar com 100% dos trabalhadores. Os restaurantes podem abri com 75% dos seus funcionários. Já a rede hoteleira passa a operar com 60% de sua capacidade total. No comércio as restrições são menores. As lojas de veículos e serviços, por exemplo, passa a atender com 75% dos trabalhadores. Vale ressaltar que as restrições variam de acordo com cada município. Para saber mais sobre as regras que estão valendo para Osório, acesse: www.distanciamentocontrolado.rs.gov.br.

A seguir veja os dados referentes a terceira rodada do modelo de Distanciamento Controlado em todo o Estado.

• O número de internados em UTI por SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) aumentou 7,56% no Estado entre as duas últimas sextas-feiras (225 para 242)

• O número de internados em leitos clínicos com Covid-19 no RS aumentou 18,50% entre as duas últimas sextas-feiras (173 para 205);

• O número de internados em leitos de UTI com Covid-19 no RS reduziu 3,10% entre as duas últimas sextas-feiras (129 para 125);

• O número de leitos de UTI adulto disponíveis para atender Covid-19 no RS aumentou 6,85% entre as duas últimas sextas-feiras (de 467 para 499);

• O número de óbitos por Covid-19 aumentou 13,3% entre as duas últimas semanas (de 30 para 34).

Compartilhe isso: Twitter

Facebook