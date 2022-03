Seguem avançando as tratativas para a implantação de um serviço de oncologia no Litoral Norte gaúcho. O assunto foi levantado em uma reunião da secretária estadual de Saúde Arita Bergmann com os secretários municipais de Saúde da região. O encontro ocorreu na quinta-feira (24), em Tramandaí.

“Sabemos da necessidade e da importância de oferecer atendimento e conforto aos pacientes de câncer que moram no Litoral Norte. Estamos sempre buscando oferecer serviços de saúde cada vez mais perto dos cidadãos”, declarou a secretária Arita. Ela disse que a região tem um índice de 1,1 mil casos novos de câncer por ano, e o Hospital de São Vicente de Paulo (HSVP), em Osório possui potencial para oferecer o serviço.

Há a possibilidade de inclusão deste projeto na terceira fase do programa Avançar na Saúde, que será divulgado pelo governador Eduardo Leite nas próximas semanas. “Nossos pacientes precisam se deslocar quase que diariamente para fazer seu tratamento em Porto Alegre. Além de oneroso para os cofres públicos, é um desgaste extra para quem já está em um momento de fragilidade”, falou o secretário de Saúde de Tramandaí, Luciano Von Saltiel.

A secretária e diretores da Secretaria da Saúde (SES) estiveram em Tramandaí para ouvir essa e outras demandas da região litorânea. O presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems/RS), Maicon Lemos, agradeceu à secretária Arita por olhar para a região. “O Cosems é parceiro na busca de soluções para os anseios dos secretários e um elo junto ao Governo do Estado”.

Já o prefeito de Tramandaí, Luis Carlos Gauto, explicou que o Litoral teve um aumento significativo da população residente em consequência da pandemia. “Estamos acostumados a ter um acréscimo populacional durante a alta temporada de verão, mas muitas pessoas vieram para cá definitivamente no período de isolamento”. O prefeito falou que Tramandaí tem uma estimativa de 53 mil habitantes, mas 80 mil cartões do Sistema Único de Saúde (SUS) expedidos.

Para dar conta desta demanda crescente, a região recebeu, do Governo do Estado, um valor de R$ 12 milhões pelo programa Avançar na Saúde; um aumento de quase 30% no valor repassado em incentivos estaduais pelo programa Assistir, passando de R$19 milhões para R$ 24,4 milhões, que contempla seis novos ambulatórios de especialidades; e ainda receberá R$ 2,7 milhões pelo programa Cirurgia+, para incentivar a retomada de cirurgias eletivas e consultas de especialidades médicas que estavam com demanda reprimida por conta da pandemia. Entrará em estudo pela equipe técnica da SES também a ampliação de serviços de oftalmologia.

Saúde Mental – Para qualificar o atendimento da Saúde Mental na região, a secretária Arita anunciou que está em tramitação no Ministério da Saúde a possibilidade de habilitação de 30 novos leitos dessa especialidade, a serem alocados 10 em Osório, 10 em Mostardas e 10 em Santa Antônio da Patrulha.

Foto: Marília Bissigo

