Entre os dias 10 e 11 de novembro, o Centro de Eventos de Tramandaí foi palco da 54ª edição da Convenção Regional de Supermercados. O evento, realizado pela Associação Gaúcha de Supermercados (Agasa), contou com a participação de mais de 100 expositores, registrando a presença de aproximadamente duas mil pessoas durante os dois dias de Convenção, todas respeitando os protocolos de saúde.

O presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, destacou a adesão do público ao evento. “É uma alegria para a gente poder retornar a Tramandaí, um lugar em que sempre somos bem recebidos, com a nossa feira. Tivemos participantes de diversos segmentos: supermercadistas, donos de restaurantes, de bares e de diversos outros negócios. Público que veio das mais diversas partes do Estado, viajando longa distâncias para prestigiar os fornecedores parceiros e movimentar a economia da região”, destaca o dirigente da Agas.

Esse foi o primeiro encontro presencial promovido pela entidade depois de um ano e meio, devido à pandemia. No total, foram movimentados cerca de 15 milhões de reais, aproximadamente 10% a menos do valor obtido na edição de 2019, quando foram movimentando R$ 17,4 milhões em negócios.

Longo lembra que, apesar dos números terem sido inferiores à última edição, os varejistas puderam alinhavar futuras transações com a network no evento. Vale ressaltar que, dessa vez, a Feira foi realizada mais próximo à temporada de veraneio, época em que a maioria das empresas já realizou as compras para abastecer os seus estoques.

O presidente da Agas projeta grandes expectativas para o próximo ano, quando o calendário de eventos da Associação retornará ao “normal”. “Teremos em 2022 a maior Expoagas de todos os tempos. Voltaremos a promover o nosso GES presencialmente, além do modelo online. E ofereceremos a nossa Convenção Regional também em Santa Maria e Lajeado, dois polos supermercadistas muito fortes. Queremos que todos tenham a chance de estar presentes em eventos com o selo Agas, uma garantia de qualidade, de bons negócios e de capacitação”, declarou Antônio Longo.

