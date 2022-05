Litoral Norte recebe RS Surf Pro

Entre os dias seis e oito de maio, a Prainha em Torres recebeu o RS Surf Pro. A competição, que contou com centenas de atletas de todo o país, também foi válida para o Circuito Brasileiro de Surf Profissional (ABRASP), Campeonato Gaúcho Profissional e Amador.

Na categoria Amadores os surfistas foram divididos em faixas etárias com os atletas Júnior (Sub-18); Mirim (Sub-16); Iniciantes (Sub-14); Grommets (Sub-12); Petiz (Sub-10); Feminino (sem limite de idade) e Open (sem limite de idade).

O Surf Adaptado também teve espaço no evento. Surfistas com alguma deficiência física fizeram uma bateria de apresentação, mostrando que o esporte é integrador e tem espaço para todos. Os integrantes do Projeto Surfar, que reúne surfistas iniciantes e crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, que também mostraram todo o seu potencial no esporte.

No Pro Masculino, o título ficou com o catarinense Walley Guimarães. Ele derrotou na final, o gaúcho Gustavo Borges, pelo placar de 14,80 a 11,10. Na Open Masculina, o título ficou com o gaúcho Luiz Henrique com a nota de 10,25. Em segundo lugar, ficou o catarinense Luiz Mendes, com 9,80. E na terceira colocação, ficou o também catarinense Ícaro Martins, com 6,75, apenas 0,05 a mais que o gaúcho Jose Luiz Mello.

Já no Open Feminino, teve dobradinha gaúcha. Yasmin Dias foi a grande campeã, com a nota de 7,25 e Clara Tasca ficou na 2ª posição, com 4,15. Em terceiro lugar, ficou a catarinense Kananda Martini, com a nota 3,00.

Fotos: Divulgação

