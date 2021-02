As novas doses da vacina contra o novo coronavírus começaram a ser entregues nessa semana em todo o Estado. Devido ao feriado de Nossa Senhora dos Navegantes as 6.060 doses só chegaram a sede da 18a Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), em Osório, nesta quarta-feira (3), de onde já foram distribuídas para os 23 municípios da região. Do total de doses, 4.280 vão ser utilizadas para a segunda aplicação da vacina para os grupos prioritários da primeira fase da campanha. Já as outras 1.780 doses vão ser aplicadas nos demais profissionais de saúde, idosos moradores de asilos e indígenas residentes em aldeias que ainda não foram vacinados.

Até o final desta quinta-feira (4), o RS já havia recebido 511,2 mil vacinas para aplicação da 1a e 2a dose. Dessas, 441.733 (1a dose) já foram distribuídas em todo o Estado, sendo 188.674 doses aplicadas. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), 148.779 profissionais de saúde já foram vacinados no Rio Grande do Sul. Além deles, também receberam a primeira dose da vacina: 31.122 idosos e profissionais de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), 6.728 indígenas residentes em aldeias e 1.202 pessoas (maiores de 18 anos) com deficiência, moradores de residências inclusivas.

A 18a CRS recebeu 11.770 doses da vacina, sendo essas distribuídas para os 23 municípios do Litoral Norte gaúcho. Desse total, 5.943 foram aplicadas, o que equivale a aproximadamente 50% das doses recebidas. Desse total, foram vacinados até agora 5.111 profissionais de saúde, 702 idosos e profissionais de ILPIs, 87 indígenas e 43 pessoas com deficiência. Osório é a cidade que mais recebeu doses na região (1.890), sendo 1.195 para primeira dose. Dessas, 944 já foram aplicadas. Até o momento foram vacinados 798 profissionais de saúde, 96 idosos e profissionais de ILPIs, 27 indígenas e 23 pessoas com deficiência.

Foto: Divulgação