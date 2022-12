Litoral Norte recebeu final do Nova Garota RS

A cidade de Imbé sediou na tarde de sábado (3), a grande final do concurso de beleza Nova Garota Rio Grande do Sul. O evento, que aconteceu nas dependências do Hotel Samburá, elegeu Isadora Roth, de Porto Alegre, como a Nova Garota RS 2022. As 28 candidatas finalistas foram avaliadas a partir de seu engajamento nas campanhas solidárias e suas entrevistas com o corpo de jurados, além dos quesitos beleza, passarela e maior torcida.

A vencedora levou para casa uma moto zero quilômetro, enquanto a 1ª e a 2ª Princesa levaram, cada uma, um aparelho smartphone. O Nova Garota Rio Grande do Sul foi uma realização de Débora Monteiro, com produção de Jaime Luis e apoio da prefeitura de Imbé, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Desporto e Cultura (Seturdec).

VENCEDORAS

Nova Garota RS 2022 – Isadora Roth (Porto Alegre)

1ª Princesa – Andressa Fonseca (São José do Norte)

2ª Princesa – Andriele Prestes Larsen (Capela de Santana)

Princesa das Torcidas – Natali Gomes Vigorita (Praia do Laranjal)

Revelação 2022 – Carine Schmitt (Palmares do Sul)

Destaque 2022 – Andriele Prestes Larsen (Capela de Santana)

Nova Garota Fotogenia – Isadora Roth (Porto Alegre)

Nova Garota Internet – Isadora Roth (Porto Alegre)

Nova Garota Solidariedade (Região Sul) – Bruna Moreira (Capão do Leão)

Nova Garota Solidariedade (RS) – Isadora Roth (Porto Alegre)