O número de casos de Coronavírus no Litoral Norte não para de subir. Até o final dessa quarta-feira (17), haviam sido confirmados aproximadamente 400 casos de Covid-19, em 20 dos 23 municípios da região. Do final dessa terça (16) até a tarde de ontem (quarta-feira), foram confirmados mais oito casos novos da doença. Os dados são da 18a Coordenadoria Regional de Saúde (CRS). As únicas cidades que não registraram casos da doença até o momento, são: Capivari do Sul, Mampituba e Tavares.

A predominância de casos segue em Osório. Segundo o Boletim divulgado pela prefeitura municipal, no final dessa quarta, dos 915 testes realizados no município, 82 deram positivos. Desses, 44 pessoas estão curadas, 31 estão em isolamento domiciliar, uma está na UTI, quatro estão na Unidade de Internação do Hospital e duas acabaram falecendo. Outros 820 testes deram negativos e 13 seguem aguardando resultando. Ainda há 70 pessoas que apresentaram sintomas do Covid-19 e estão sendo monitoradas em isolamento domiciliar.

Ainda segundo o Boletim, três pessoas estão internadas na UTI do Hospital São Vicente de Paulo com o novo coronavírus, além de duas que estão na Unidade de Internação do HSVP com suspeita da doença. Esses cinco pacientes não são residentes de Osório e, portanto, não contabilizam para os dados do município.

Dos383 infectados, 245 pessoas estão recuperadas da doença, o que equivale a 64% dos diagnosticados com o novo coronavírus na região. Ao todo, 128 pessoas seguem em tratamento em casa ou em hospitais do Estado. Além dessas, outras 10 pessoas faleceram por Covid-19. Os óbitos ocorreram nas cidades de Tramandaí (3), Osório (2), Arroio do Sal (1), Capão da Canoa (1), Cidreira (1), Santo Antônio da Patrulha (1) e Torres (1).

As 10 vítimas (seis homens e quatro mulheres) tinham entre 34 e 103 anos e sofriam de outras cormobidades como diabetes, hipertensão (pressão alta), problemas cardíacos e respiratórios. A taxa de letalidade da Covid-19 no Litoral Norte é de 2,6%, sendo maior que a do Estado, que é de 2,3%. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o Rio Grande do Sul já tem aproximadamente 16,5 mil casos da doença, com 374 óbitos. Em relação aos recuperados, o número já chegou a 13,6mil pessoas, o que equivale a 83% do total de diagnosticados com o novo coronavírus no RS.

A seguir veja como está a situação do Coronavírus em cada cidade do Litoral Norte.

Osório: 82 casos (44 curados e dois óbitos); Torres: 50 casos (42 curados e um óbito); Capão da Canoa: 41 casos (21 curados e um óbito); Três Cachoeiras: 36 casos (28 curados); Tramandaí: 30 casos (23 curados e três óbitos); Cidreira: 23 casos (seis curados e um óbito); Terra de Areia: 23 casos (12 curados); Santo Antônio da Patrulha: 17 casos (13 curados e um óbito); Imbé: 13 casos (12 curados); Maquiné: 12 casos (nove curados); Arroio do Sal: 11 casos (10 curados e um óbito); Balneário Pinhal: 11 casos (sete curados); Caraá: 8 casos (três curados); Itati: 8 casos (três curados); Xangri-lá: 6 casos (três curados); Morrinhos do Sul: 5 casos (todos curados); Três Forquilhas: 3 casos (todos curados); Palmares do Sul: 2 casos (nenhum curado); Dom Pedro de Alcântara: 1 caso (curado); e Mostardas: 1 caso (nenhum curado).