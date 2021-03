Até o final de ontem (segunda-feira), o RS já havia recebido 923,6 mil vacinas para aplicação da 1a e 2a dose. Dessas, 907.723 já foram distribuídas em todo o Estado, sendo 564.607 doses aplicadas (460.168 da 1a dose e 104.439 da 2a). Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), 273.489 profissionais de saúde já foram vacinados no Rio Grande do Sul, sendo 78.074 com a segunda dose da vacina. Além deles, também receberam a vacina: 135.507 idosos, 30.890 idosos de Instituições de Longa Permanência – ILPIs (sendo que 24.932 já receberam a 2a dose), 9.936 indígenas residentes em aldeias (sendo que 4.597 já receberam a 2a dose) e 1.963 pessoas (maiores de 18 anos) com deficiência, moradores de residências inclusivas (sendo que 953 já receberam a segunda dose da vacina).

Os municípios do Litoral Norte gaúcho já receberam 34,4 mil doses da vacina. Desse total, 19.024 foram aplicadas, sendo 2.196 referentes à segunda dose. Até o momento foram vacinados na região 9.460 profissionais de saúde, 6.156 idosos, 784 idosos de ILPIs, 90 indígenas e 80 pessoas com deficiência. Em Osório, já foram aplicadas até sábado (27/02), 3.016 vacinas, sendo 2.567 da 1a e 449 da segunda dose. Até agora foram vacinados 1.588 profissionais de saúde (sendo 317 com a 2a dose), 723 idosos, 143 idosos moradores de asilos e pessoas com deficiência (sendo 115 com a segunda dose), 83 acamados e 30 indígenas (sendo 17 com a 2a dose).

A Secretaria Municipal de Saúde segue agendando a vacinação para as pessoas com mais de 60 anos que estão acamados (de cama nas suas residências). O cadastro para agendar a vacina deve ser feito por meio do Whatsapp: (51) 99929-6354. Para os demais grupos, o cadastramento está sendo realizado pelo site: (www.saude.osorio.rs.gov.br/covid). Vale ressaltar que a vacinação está sendo realizada de acordo com a quantidade de vacinas que chegam ao município, respeitando sempre os grupos prioritários.

VACINAÇÃO

No sábado (27/02), foi realizada a imunização dos idosos com 85 anos ou mais. A vacinação ocorreu na frente do Posto Central, por meio do sistema drive trhu. Ao todo, 342 pessoas receberam a primeira dose da vacina. Nessa semana a vacinação em sistema drive trhu segue sendo realizada no município para os idosos a partir de 80 anos de idade. Hoje (terça-feira) ocorre a imunização da Praça do bairro Primavera (a partir das 9h) e no Posto Central (a partir das 14h). Já amanhã (quarta-feira) a vacinação ocorre nas localidades de Serramar, junto ao Posto de Saúde (a partir das 9h) e Emboaba, em frente a Escola Ângelo Guasselli (a partir das 14h).

Na quinta-feira (4), a vacinação é em frente ao Posto de Saúde da Várzea do Padre (a partir das 9h) e no Posto Central (a partir das 14h). Já na sexta-feira (5), o sistema drive trhu de vacinação vai estar na Praça da Rua Cônego Pedro, no bairro Caravágio (a partir das 9h) e na Praça do bairro Albatroz (a partir das 14h). Vale ressaltar que para se vacinar, o idoso precisa levar o cartão do SUS e um documento de identidade com foto.

Foto: PMO