Até o final de ontem (segunda-feira), o RS já havia recebido 1.286.200 vacinas para aplicação da 1a e 2a dose. Dessas, 1.284.976 já foram distribuídas em todo o Estado, sendo 825.033 doses aplicadas (611.795 da 1a dose e 213.238 da 2a). Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), 334.067 profissionais de saúde já foram vacinados no Rio Grande do Sul, sendo 156.921 com a segunda dose da vacina. Além deles, também receberam a vacina: 291.085 idosos, 31.082 idosos de Instituições de Longa Permanência – ILPIs (sendo que 21.967 já receberam a 2a dose), 11.157 indígenas residentes em aldeias (sendo que 7.358 já receberam a 2a dose) e 1.763 pessoas (maiores de 18 anos) com deficiência, moradores de residências inclusivas (sendo que 1.078 já receberam a segunda dose da vacina).

Os municípios do Litoral Norte gaúcho já receberam 45.549 doses da vacina. Desse total, 25.704 foram aplicadas, sendo 21.379 referente a primeira dose e 4.325 referentes à segunda dose. Em Osório, foram imunizadas até o último sábado (13), 3.705 pessoas, sendo 705 com a segunda dose. Até agora foram vacinados 1.672 profissionais de saúde (sendo 464 com a 2a dose), 1.766 idosos (sendo 38 com a segunda dose), 144 idosos moradores de asilos e pessoas com deficiência (sendo 134 com a 2a dose), 91 acamados (sendo 42 com a segunda dose) e 31 indígenas (sendo 27 com a 2a dose).

VACINAÇÃO

No último sábado (13), mais 800 pessoas foram vacinadas. A vacinação ocorreu no sistema drive trhu em frente ao Posto Central e também na Vila Olímpica. Foram vacinados idosos com 75 anos ou mais. A Secretaria Municipal de Saúde segue agendando a vacinação para as pessoas com mais de 60 anos que estão acamados (de cama nas suas residências). O cadastro para agendar a vacina deve ser feito por meio do Whatsapp: (51) 99929-6354. Para os demais grupos, o cadastramento está sendo realizado pelo site: (www.saude.osorio.rs.gov.br/covid). Vale ressaltar que a vacinação está sendo realizada de acordo com a quantidade de vacinas que chegam ao município, respeitando sempre os grupos prioritários.

Nessa terça-feira (16), ocorre a aplicação da segunda dose da vacina para os idosos com 85 anos ou mais. A vacinação ocorre na Vila Olímpica (Avenida Marcílio Dias, 850 – bairro Medianeira), no sistema drive trhu, a partir das 13h e 30min. Para tomar a segunda dose é necessário levar o comprovante da primeira dose da vacina.

Foto: Lucas Filho