Litoral Norte tem aumento de 185% no número de casos de Covid nos últimos 15 dias

Os dados da Covid-19 na região tiveram um aumento em relação aos últimos 15 dias. Segundo a 18ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), até quarta-feira (11), a região registrou aproximadamente 107 mil casos de Covid-19, além de mais de 1.635 óbitos por causa do novo coronavírus.

Em maio foram confirmados 1.059 casos. Esse número já é 43,1% maior do registrado em abril, quando ocorreram no Litoral Norte 740 casos. Quanto ao número de mortes, foram confirmadas três neste mês, nos municípios de Imbé, Osório e Torres. Lembrando que em todo abril, ocorreram sete óbitos pela doença.

Osório permanece em segundo lugar no ranking das cidades com mais casos por Covid-19 na região. A cidade registrou aproximadamente 15,5 mil casos, o que equivale a 14,4% do total registrado no Litoral. Em relação ao número de mortes, Osório está com 198 óbitos por causa da doença, o que equivale a 12% do total da região. Até quarta, Osório havia registrado 15.460 casos de Covid.

Segundo o Boletim divulgado pela prefeitura de Osório, dos 42.091 569 testes realizados no município, 27.046 deram negativos e 63 aguardam o resultado. O número de recuperados chegou a 15.047, o que equivale a 97,3% do total de infectados. Ainda conforme o Boletim, 216 pessoas estão em isolamento domiciliar e nenhuma em tratamento hospitalar.

O Hospital de Osório não possui nenhum paciente com Covid internado. Na região, apenas cinco pessoas estão internadas com a doença, sendo quatro em leitos clínicos e uma na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI).

NÚMEROS – Até o final de quinta-feira, foram registrados 106.955 casos do novo coronavírus no Litoral Norte. Desse total, 104.611 estão curadas da doença, o que equivale a 97,8% dos infectados na região. O número de pessoas com a doença ativa na região subiu de 318 para 707 nos últimos 15 dias. O Litoral Norte registrou 1.637 óbitos por Covid-19. A taxa de letalidade da Covid-19 na região segue em 1,5%, menor que a do Estado que é de 1,7%.

Foto: Divulgação

