A região de Capão da Canoa (R04 e R05), a qual abrange os 23 municípios do Litoral Norte permanece em bandeira vermelha pela sétima semana consecutiva. Segundo o mapa da 34a semana do Distanciamento Controlado, além do Litoral, outras 14 regiões do Estado estão com risco alto para a proliferação do novo coronavírus. Seis regiões estão em bandeira laranja (risco médio para a proliferação da Covid-19). São elas: Taquara (R06), Novo Hamburgo (R07), Guaíba (R09), Cruz Alta (R12), Pelotas (R21) e Bagé (R22). O Estado não possui nenhuma região em bandeira amarela (risco baixo) ou preta (risco altíssimo).

Segundo o governo do Estado, houve redução no registro de novas hospitalizações confirmadas com Covid-19 (-14%) e no número de internados em leitos clínicos Covid (-6%). Já as UTIs apresentaram aumento no número de internados com coronavírus (+5%). Contabilizando os pacientes internados por Covid e também outras causas, nesta semana, houve novamente estabilidade no número de leitos de UTI ocupados. Com a abertura de leitos e o aumento dos confirmados com Covid-19 em UTI, a razão de leitos livres para cada ocupado por Covid-19 ficou praticamente equivalente.

LITORAL NORTE

Dos seus quatro indicadores regionais, Capão da Canoa alcançou classificação de risco máximo (bandeira preta) em dois deles. É o caso do número de hospitalizações por Covid-19 para cada 100 mil habitantes e da projeção de óbitos. Os indicadores do número de hospitalizações por Covid-19 nos últimos sete dias e do estágio de evolução da doença obtiveram bandeiras amarela e laranja, respectivamente.

Houve redução nos registros de hospitalizações para Covid-19 nos últimos sete dias, que passaram de 61 para 48 registros nesta semana, queda de 21%. Com o registro de 22 óbitos nos últimos sete dias, houve diminuição de 37% em relação aos registrados na semana anterior (35 óbitos). No caso do indicador de Ativos sobre Recuperados, a região registrou 1.488 ativos e 4.337 recuperados. Com isso, a razão entre as duas variáveis ficou em 0,34, uma melhora em comparação a mensuração anterior, que estava em 0,45.

Destaca-se que a quantidade de novas hospitalizações em proporção da população é bastante elevada, refletindo na bandeira preta para o indicador de incidência na região. Vale ressaltar que apenas quatro dos 23 municípios da região não teve registro de óbito ou hospitalização de moradores nos últimos 14 dias: Dom Pedro de Alcântara, Itati, Tavares e Três Forquilhas. Portanto, as cidades, mesmo estando em bandeira vermelha, vão poder adotar as medidas da bandeira laranja, por meio da regra 0-0. Já os demais municípios, incluindo Osório, seguem com as medidas da bandeira vermelha.As novas medidas começaram a valer a partir desta terça-feira (29) e seguem válidas até a próxima segunda (04/01/2021).

LEGENDA MAPA

Bandeira Laranja: Região de Guaíba (09).

Bandeira Vermelha: Regiões de Santa Maria (01 e 02); Uruguaiana (03); Capão da Canoa (04 e 05); Taquara (06); Novo Hamburgo (07); Canoas (08); Porto Alegre (10); Santo Ângelo (11); Cruz Alta (12); Ijuí (13); Santa Rosa (14); Palmeira das Missões (15 e 20); Erechim (16); e Passo Fundo (17 a 19); Pelotas (21) e Bagé (22); Caxias do Sul (23 a 26); Cachoeira do Sul (27);Santa Cruz do Sul (28) e Lajeado (29 e 30).