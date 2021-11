A Associação Educadora São Carlos (AESC) divulgou nesta semana que irá expandir seus atendimentos de saúde no Litoral Norte gaúcho. A AESC é responsável pelos Hospitais Nossa Senhora dos Navegantes (Torres) e Santa Luzia (Capão da Canoa). Segundo a Associação, os dois Hospitais devem receber até o final de 2021, novas unidades Mãe de Deus de pronto atendimento em traumatologia e ortopedia. O serviço vai atender pacientes com convênios e particulares.

Em Capão, a unidade, localizada na Rua Peri, 379, no Centro; vai contar com a parceria da Unirad – Clínica de Radiologia. No local haverá pronto atendimento em traumatologia e ortopedia, além de consultório médico para diversas especialidades, incluindo: Cardiologia, Dermatologia, Pediatria, Clínica Médica, entre outras.

Já em Torres, a unidade vai ficar localizada na Rua Manoel de Matos Pereira, 260, juntamente ao prédio do Hospital, na região central da cidade. No local haverá consultórios para diversas especialidades médicas. Também será revitalizada a área de internação para convênios e particulares, com nova ambientação dos quartos e áreas de convívio.

DEMAIS ATENDIMENTOS

Os atendimentos de média complexidade, urgência e emergência, tanto para pacientes de convênios e particulares quanto para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), seguem sendo oferecidos normalmente pelos Hospitais Nossa Senhora dos Navegantes e Santa Luzia. Vale ressaltar que, em casos de alta complexidade, pacientes de convênios e particulares seguem tendo como referência o Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre.

FOTO: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some