Pioneira em condomínios horizontais no Litoral gaúcho, a parceria entre Melnick e Arcádia prepara um novo lançamento para a região. O empreendimento será localizado em Xangri-lá — mesma cidade de outros projetos assinados pela Arcádia Urbanismo, como o Porto Coronado, Las Dunas e Ventura Club. Entre os cases mais recentes no litoral da associação entre as duas empresas, Blue e Sunset (Xangri-lá) destacaram-se pela velocidade de vendas muito acima do planejado. O Sunset, por exemplo, foi 100% vendido um ano antes da conclusão das obras.

O novo condomínio terá acesso a menos de 500 metros da Avenida Paraguassu e está em fase de aprovação na prefeitura. Com infraestrutura e equipamentos de lazer e esporte no padrão Triple A, um dos diferenciais será a integração dos espelhos d’água com as residências. Ao todo, o Valor Geral de Vendas (VGV) previsto é de R$ 80 milhões.

Crescimento acima da média

Líderes em empreendimentos horizontais no Estado, a Melnick e a Arcádia Urbanismo estão associadas desde 2014. Já são nove lançados em conjunto. Mesmo diante da pandemia e de seus reflexos na economia, a parceria tem superado a performance do aquecido setor imobiliário: de 2019 para 2020, houve uma ampliação de 36,7% da quantidade de terrenos comercializados. O percentual é superior ao verificado pelo restante do mercado na Região Sul, que cresceu 16%, segundo pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) em parceria com a Brain.

A performance também está acima da média no VGV dos projetos: em 2020, as cifras subiram 9,9% no mercado do Sul. Para a parceria entre Melnick e Arcádia, o crescimento nesse quesito chegou a 91,3%. Os resultados reforçam a imagem de “máquina de vendas”: seu mais recente lançamento, o CasaViva — condomínio de alto padrão em Santa Maria — foi 100% vendido em apenas sete horas.

Novas prioridades

Na avaliação do presidente da Arcádia Urbanismo, Fábio Sclovsky, a pandemia impulsionou nos consumidores a necessidade de bem-estar. “Muitas pessoas estão revendo conceitos e priorizando requisitos para morar melhor. Segurança, contato com a natureza, conveniência, convívio familiar e agradabilidade são alguns deles. O conceito de ‘morar bem’ torna-se muito importante após mais de um ano de isolamento. As pessoas estão valorizando o tempo dentro de casa”, destaca.

Advindo do universo publicitário, Fábio teve inspiração familiar para o sucesso no mercado imobiliário. Seu pai, Gilberto Sclovsky, fundou a imobiliária Habitat e trouxe para o Brasil uma série de inovações para o mercado da época. O foco no consumidor, segundo o presidente da Arcádia Urbanismo, também explica os resultados superiores à média. “Todos nossos empreendimentos são construídos de dentro para fora: pensamos primeiro no que o futuro morador sempre sonhou. É a partir disso que nasce todo o projeto”, aponta. “Outro fator determinante é construir sempre uma estreitíssima relação com a força de vendas das imobiliárias locais”, conclui.

Foto: Divulgação