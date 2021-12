A empresa de transportes Catarinense anunciou nesta semana, que vai aumentar os horários de algumas linhas de ônibus durante a temporada de Verão, devido ao aumento pela procura de passagens. A mudança é para a linha Curitiba x Porto Alegre, que realiza paradas em outras cidades, incluindo Osório e Torres.

Com a ampliação da demanda, foi implementado três novos horários no sentido Curitiba x Porto Alegre e mais três no sentido contrário, totalizando quatro saídas em cada cidade. Além dos municípios do Litoral Norte gaúcho, o ônibus também tem paradas em Araranguá, Balneário Camboriú e Joinville (todas em Santa Catarina).

DESCONTO NAS PASSAGENS

A empresa está realizando uma promoção, oferecendo descontos tanto na ida, quanto na volta, sem contar com um desconto adicional de 5%, no site da empresa. Os valores especiais estão disponíveis até o dia 31 de janeiro de 2022 e são válidos, inclusive, para os feriados de Natal e Réveillon. Para mais informações acesse: www.catarinense.com.br.

Foto: Carlos Kicheim

