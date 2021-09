O avanço da vacinação tem dado resultado na região, pelo menos é o que mostram os dados da 18ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS). Segundo a 18ª CRS, até o final desta quinta-feira (9), foram confirmados no Litoral Norte aproximadamente 57,5 mil casos de Covid-19 e mais de 1.410 óbitos por causa do novo coronavírus. Nos últimos sete dias foram registrados 289 casos e sete mortes por causa do novo coronavírus. Em setembro foram registrados 363 casos (média de 36,3 por dia) e nove óbitos (média de 0,9 por dia).

Osório segue como a cidade com mais casos por Covid-19 na região. O município é o único a ultrapassar os nove mil casos do novo coronavírus, o que equivale a 16,2% do total de casos confirmados no Litoral Norte. Em relação ao número de mortes, Osório está com 161 óbitos (nenhuma morte nos últimos sete dias) por causa da doença, o que equivale a 11,3% do total da região.

Segundo o Boletim divulgado pela prefeitura municipal de Osório na quarta-feira (8), dos 24.740 testes realizados no município, 9.326 deram positivos, sendo 69 nos últimos sete dias. Dessas, 8.764 pessoas estão curadas (93,9%), 398 em isolamento domiciliar e três em tratamento hospitalar. Ainda segundo o Boletim, 15.232 testes realizados na cidade deram negativos e 182 aguardam resultado.

Dez dos 20 leitos de UTI do Hospital de Osório seguem ocupados, sendo cinco deles com pessoas de outros municípios, o que não contabiliza para os números de Osório. Nos leitos clínicos, todas as três pessoas são moradoras de Osório. Ao todo, o Hospital São Vicente de Paulo está com 13 pacientes (oito de Osório e cinco de outros municípios), sendo que seis estão com o novo coronavírus e as outras sete pessoas, com suspeita da doença.

Até o final de ontem (quinta-feira), foram registrados 57.439 casos do novo coronavírus no Litoral Norte. Desse total, 54.836 estão curadas da doença, o que equivale a 95,4% dos infectados na região. O número de pessoas com a doença ativa na região é de 1.215. O Litoral Norte registra 1.418 óbitos por Covid-19. A taxa de letalidade da Covid-19 na região é de 2,4%, a mesma que a do Estado.

