O Litoral Norte registrou dois novos casos de homicídios nos últimos dias. Na noite de sábado (29/05), um homem foi morto a tiros em um restaurante no Centro do município de Tavares. Segundo a polícia, criminosos armados e usando toucas ninja invadiram o estabelecimento, localizado na Rua 11 de Abril, por volta das 22h, e começaram a atirar.

A vítima, identificada como Jonatan Oliveira de Lima, de 23 anos, estava trabalhando como garçom quando foi atingido por diversos tiros. Infelizmente, Jonatan acabou morrendo no local. Além dele, uma mulher e uma adolescente de 16 anos foram atingidas pelas balas e foram levadas para hospitais da região.

A mulher, que recebeu um tiro na nádega, foi levada a um hospital de Porto Alegre, onde segue internada, mas sem risco de morte. Já a menor, sofreu apenas um tiro de raspão e já está se recuperando em casa.

A Polícia Civil está investigando o caso e não deu mais detalhes sobre a investigação. Até o momento nenhum suspeito foi identificado e/ou preso.

CORPO ENCONTRADO

A Brigada Militar (BM) foi acionada no início da manhã de sexta-feira (28/05), após moradores encontrarem o corpo de um homem no Parque dos Presidentes, em Tramandaí. Segundo a BM, o cadáver apresentava marcas de ferimentos na cabeça causados por arma de fogo. A vítima, a qual não teve a identidade divulgada, foi localizada junto a Avenida Perimetral, em uma área de vegetação. O local foi isolado para a realização da perícia e a Polícia Civil (PC) está investigando o caso.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

No domingo (30/05), a Brigada prendeu um homem por tentativa de homicídio. O crime ocorreu na região central de Arroio do Sal. De acordo com a BM, testemunhas relataram que o indivíduo, de 32 anos, havia ameaçado duas pessoas com uma arma de fogo e, posteriormente, estaria realizando manobras perigosas com um veículo em via pública.

Diante dos fatos, viaturas foram encaminhadas até o local, onde foram confirmados os relatos e efetuada a prisão em flagrante. Com o homem, foi apreendido um revólver calibre 32 milímetros com numeração raspada, além do automóvel utilizado por ele. O indivíduo, que possui diversos antecedentes por crimes como estelionato e direção perigosa, foi encaminhado a Delegacia do município, onde foi registrado o caso.

Foto: PC