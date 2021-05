No próximo dia 27 de maio vai ser realizado o lançamento do livro ‘Receitas da Terra’. A obra da Editora Papo Abissal conta com as ilustrações, criação e organização de Monika Papescu. A obra foi possível devido ao recurso disponibilizado pelo edital Criação e Formação Diversidade das Culturas, realizado por meio de valores repassados pela Lei Aldir Blanc.

Ao todo, o livro trás 32 receitas (doces e salgadas) de 20 produtores rurais do Litoral Norte gaúcho. Entre os pratos têm receitas de bolo, cuca, lasanha e até mesmo um sorvete de açaí com banana para a sobremesa. O lançamento vai ser realizado de maneira online, pelas redes sociais. E dois dias depois vai estar disponível para compra na Feira do Produtor, realizada aos sábados no Largo dos Estudantes Sônia Chemale, no Centro de Osório.

Segundo Monika, “o projeto vem sendo desenvolvido há mais de um ano e agora, está quase pronto”. Ela explica que a ideia é de uma “produção colaborativa e voluntária”, contando com apoio dos “grandes astros do livro”, os autores das receitas. “O livro, que já está no forno e chegará quentinho e saboroso às nossas mesas, conta com receitas que nos convidam à ação, ao retorno à cozinha, ao convívio, a tocar e conhecer seus alimentos. Trazendo a comida saudável para o centro da mesa e da discussão”, declarou Papescu.