A Rede de lojas taQi e as Tintas Coral Akzonobel estão desenvolvendo um projeto de apoio a pintores para enfrentamento do atual momento econômico: o Projeto ‘Coral Demãos Dadas’. Além de capacitar profissionais para atuação no mercado de trabalho, o projeto também distribuirá cestas de alimentos para quem assistir a todo o treinamento.

“A taQi tem a preocupação de promover e apoiar iniciativas que venham a melhorar a qualidade de vida dos seus clientes e das comunidades onde a marca está inserida, e o Projeto Coral Demãos Dadas está dentro do que acreditamos”, declarou o diretor da taQi, Rogério Knebel.

O primeiro encontro de capacitação ocorre, de maneira online, na próxima segunda-feira (19), a partir das 19h. Os interessados podem se inscrever pelo site: www.academiacoral.com.br e preencher os dados solicitados. O número máximo é de 70 participantes.

A rede de Lojas taQi tem 63 anos de mercado e, atualmente, conta com 86 lojas em 67 cidades gaúchas, incluindo Osório, onde fica localizada na Rua Júlio de Castilhos, 550, no Centro da cidade. Além disso, a rede atua pela internet (www.taqi.com.br) e também no sistema de Atacado, frentes do negócio que atendem clientes de todo o Brasil.

Foto: Divulgação